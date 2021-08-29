كل ما تريد معرفته عن التوزيع الجغرافي لتنسيق الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قواعد التوزيع الجغرافي بالتنسيق، وذلك قبل البدء في المرحلة الثانية للتنسيق لخريجي الثانوية العامة حيث يفتح باب التقديم للمرحلة الثانية يوم الثلاثاء المقبل.

في هذا السياق تنشر “الدستور” جميع المعلومات عن قواعد التوزيع الجغرافي بالمرحلة الثانية.

• يتم توزيع الطلاب وفقًا لتجميع الجامعات في عدة مجموعات (بالنسبة للإدارات التعليمية) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار كليات أخرى من قطاع المجموعة (ب) ويلتزم الطالب باختيار الكليات الممكنة من قطاع المجموعة (ب) قبل البدء فى أي اختيار من قطاع المجموعة (ج) كما يلي:

مجموعة (أ) إجبارية: وهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفي بعض الحالات تكون أكثر من جامعة؛ لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة بين الجامعتين.

مجموعة (ب) إجبارية: بعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب، ولا يوجد فرق في اختيار أى منها قبل الأخرى.

مجموعة (جـ): باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها، وتعتبر متساوية، حيث إنها جميعًا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.

هل يحق للطالب تغيير محل إقامته لتغيير التوزيع الجغرافي؟

لا يحق للطالب ذلك، حيث إن التوزيع الجغرافى يكون وفقًا للإدارة التعليمية الحاصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة، ولا يعتد بتغيير محل الإقامة الجديد.