كيف تعرف شعور الأشخاص عن طريق لغة جسدهم؟

يسعى الكثير من الناس للحصول على تفسير لبعض مواقف الأشخاص من خلال حديثهم، ولكن هناك أيضا لغة للجسد غير منطوقة عبارة عن إيماءات أو حركات لا واعية يقوم بها الأشخاص، وتكون قوية جدًا وقادرة على نقل فكرة أو رسالة.

ووفقًا لموقع “Bright Side”، نستعرض فى السطور التالية، تفسيرات لمجموعة من اشارات لغة الجسد التي يمكن أن تمر دون أن يلاحظها أحد، لكنها يمكن أن تساعد على فهم الأشخاص الذين ترتبط بهم بشكل أفضل.

لغة الجسد

التقليد

عندما يميل أحد الأشخاص أثناء الجلسة إلى تقليد الإيماءات أو نبرة الصوت أو حتى موقف الآخر، فإننا نتحدث عن علامة أو إشارة على الإعجاب أو الاهتمام أو الانجذاب في معظم الحالات، لا يدرك الشخص الذي يقوم بإعادة تلك الحركات بوعي أنه يفعل ذلك.

لغة الجسد

حك الرأس

على الرغم من أن حك رؤوسنا، قد يكون لفتة شائعة جدًا، وقد تكون مرتبطة بحكة بسيطة، إلا أنه قد يكون أيضًا علامة على عدة أشياء إذا قام شخص ما بذلك بشكل متكرر، فقد يكون ذلك أحد أعراض نقص الفهم أو الارتباك أو التوتر أو الإحباط.

لغة الجسد

تجعيد الشفاه:

قد تكون هذه الإيماءة أو الحركة مع الفم، وبشكل أكثر تحديدًا مع الشفاه، شائعة لكن دوافعها وتفسيراتها متنوعة ربما يكون معناها لهذا التعبير هو الرفض أو إظهار الاستياء، ولكن يمكن أيضًا أن يكون مرتبط بالعصبية أو التوتر أو النية لقمع أو إخفاء مشاعر أخرى بطريقة ما.

لغة الجسد

يد على الخصر

إن وضع شخص ما بيديه على خصره شيئًا عاديًا ولكنه لفتة شائعة إلى حد ما، يجب أن نأخذ في الاعتبار بقية الإيماءات المصاحبة لها، حيث يمكن أن تكون علامة على التحدي أو الغضب أو الانزعاج ويمكن أن يكون أيضًا دليلًا على الفخر والثقة بالنفس.

لغة الجسد

تشابك الأيدي أمام نفسها

يمكن شد اليدين أمام الوجه أو على مكتب أو في الحضن أو أمام الجسم أثناء الوقوف على أي حال فإن هذه العلامة، عادة ما تكون دليلاً على موقف سلبي ومحاولة لقمعه وإخفائه قد يكون الشخص الذي يفعل ذلك قلقًا أو محبطًا، لذا يحاول إخفاء عدم ارتياحه ومحاولة الابتعاد.

لغة الجسد

أين ننظر

يمكن أن يكون الاتجاه الذي ينظر إليه الناس عند التفكير علامة على أشياء مختلفة تمامًا إذا نظر الشخص الذي نتحدث إليه إلى اليسار، فيمكننا أن نفهم أنه يحاول أن يتذكر أو يتذكر الأشياء الماضية، بينما إذا نظر إلى اليمين، فقد يكون ذلك مؤشرًا على أنه يكذب.

لغة الجسد

فرك الحاجب

إذا بدأ الناس في فرك أحد حاجبيه من الداخل إلى الخارج، فهذه الإيماءة تتعلق بشيء إيجابي عندما ينفذ الأشخاص العكس يمكن أن يكون ذلك بسبب إعجابهم بشيء أو شخص ما، أو لأنهم يمرون بموقف لطيف أو يفكرون في شيء يرضيهم.

لغة الجسد

إمالة الرأس

عندما يتحدث الناس لإمالة رؤوسهم إلى جانب واحد، فإنهم يظهرون اهتمامًا بما نقوله لهم أو في الموقف الذي نعيش فيه عندما يميل الرأس بهذه الطريقة، تكون الرقبة مكشوفة وضعيفة، لذلك يمكن اعتباره أيضًا علامة على احترام شخص نحبه.

لغة الجسد

لمس الأنف

يمكن اعتبار هذه الإيماءة حركة غير مهمة أو حتى رد فعل بسيط استجابة للحكة أو عدم الراحة في المنطقة ومع ذلك، يمكن أن يكون لمس الأنف دلالات أخرى إذا قام الشخص بذلك، فقد يشير إلى عدم الاقتناع بشيء ما أو القلق أو العصبية.

لغة الجسد

فرك أو لمس الرقبة

على أعناقنا لدينا العديد من النهايات العصبية ومن خلال فرك هذه المنطقة عادة ما تجعل معدل ضربات القلب لدينا يتباطئ ويسترخي إذا استخدم الشخص هذه الإيماءة، فمن المحتمل أنه يشعر بعدم الراحة أو التوتر ويحاول تهدئة أعصابه.

لغة الجسد

عقد إحدى الذراعين أمام الجسم للإمساك بالذراع الأخرى

هناك طرق مختلفة لعقد الذراعين أمام أجزاء مختلفة من الجسم في هذه الحالة فإن عبور أحد أذرعنا أمام جذعنا للإمساك على الآخر هو محاولة لإنشاء حاجز وإشارة إلى أننا في وضع الدفاع.