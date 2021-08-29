«قلب رنا» يتوقف في صالة الجودو.. والحزن يعم المنصورة

توفيت طفلة تدعى «رنا وائل» (13 عاماً) أثناء ممارسة لعبة الجودو في نادي «الحوار» للألعاب الرياضية في المنصورة، إذ تعرضت لأزمة صحية مفاجئة.

ونعى مجلس إدارة النادي الطفلة عبر صفحته على فيسبوك، وتمّ إعلان الحداد بالنادي لمدة 3 أيام، تتوقف خلالها جميع الأنشطة الرياضية والترفيهية بالنادي.

وجاء في النعي: «راضين بقضاء الله وقدره، ينعى مجلس إدارة نادي الحوار للألعاب الرياضية والعاملين به وأعضاء الجمعية العمومية، لاعبة الجودو بالنادي، البطلة رنا وائل حسين الغندور وتعلن حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام بإيقاف كافة الأنشطة الرياضية والترفيهية بالنادي، اعتباراً من الأحد الموافق 29 أغسطس، ونسأل الله لأسرتها الصبر والسلوان».

وقال بعض أصدقاء وأهالي الطفلة رنا وائل لاعبة الجودو، إن اللاعبة كانت تمارس التمارين الخاصة بها بينما كانت والدتها جالسة ضمن أولياء الأمور المتواجدين بصالة اللعب، وطلب منها المدرب أن تلعب مباراة، وقامت اللاعبة من وضع الجلوس، فوقعت مباشرة للأمام، وعلى الفور تم استدعاء وحدة الإسعاف، وتم عمل الإسعافات بإنعاش القلب والرئتين، وحضر الإسعاف لأخذ الطفلة إلى أحد المستشفيات الخاصة بالمنصورة.

وأوضح شهود العيان أن أطباء المستشفى حاولوا بكل جهودهم إسعاف اللاعبة لكن محاولاتهم باءت بالفشل مؤكدين أن سبب الوفاة هو توقف عضلة قلبها.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة المنصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، داعين لأهلها بالصبر.