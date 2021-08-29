تخصيص قطعة أرض لإنشاء محطة للمخلفات الصلبة فى «عرب العوامر» بأسيوط

وافق اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على تخصيص قطعة أرض مساحتها فدان و3 قراريط و22 سهمًا بناحية عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب، وذلك لاستخدامها في إقامة محطة وسيطة للمخلفات الصلبة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الحكومة بسرعة تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مدافن صحية ومحطات وسيطة ثابتة في مختلف المحافظات.

كان محافظ أسيوط، قد أصدر قرارًا بتعديل المادة الأولى من قرار المحافظة رقم 922 لسنة 2007 باستقطاع مساحة 1 فدان و3 قراريط و22 سهمًا لإقامة محطة وسيطة عليها بناحية عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب للنهوض بمنظومة النظافة، ولما سيكون لإنشاء هذه المحطة من أثر كبير على رفع كفاءة عمليات نقل المخلفات وتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين.

ولفت المحافظ إلى أن الدولة تولي اهتمامًا برفع كفاءة منظومة النظافة والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات وإعادة تدويرها من خلال التوسع في إقامة محطات وسيطة لرفع نسبة التخلص الآمن من القمامة بالمحافظة، بالإضافة إلى القضاء على مشكلة التراكمات بالوحدات المحلية عن طريق إنشاء محطات وسيطة يكون دورها استقبال المخلفات الصلبة ليتم نقلها مرة أخرى لمواقع التدوير والمعالجة للتخلص النهائي منها.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود وزارة البيئة ومحافظة أسيوط، لإنشاء منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من القمامة وتحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح أن المحافظة تهدف إلى إنشاء 4 محطات وسيطة بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط ومصنع لتدوير المخلفات الصلبة على مساحة 50 فدانًا، بطاقة إنتاجية 330 طنًا في اليوم، وذلك وفقًا لأحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة والمعايير الأوروبية وإقامة مدفن على مساحة 20 فدانًا.