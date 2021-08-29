أفغانستان.. «طالبان» تعلن سيطرتها على 3 بوابات لـ مطار كابول

أعلنت حركة طالبان التي سيطرت على العاصمة الأفغانية كابول منذ نحو أسبوعين، أنها تسلمت السيطرة على ثلاث من بوابات مطار حامد كرزاي الدولي في كابول بعد انسحاب القوات الأمريكية منها.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية ليل السبت /الأحد، عن "طالبان" تأكيدها أن العسكريين الأمريكيين الذين يشرفون على عمليات الإجلاء من كابول انسحبوا من ثلاث من بوابات المطار وبعض الأجزاء الأخرى منه، مضيفة أن قوات الحركة تسيطر عليها الآن.

من ناحيتها، أوضحت شبكة "شينخوا" الصينية أن هذا التصريح جاء على لسان العضو البارز في المكتب السياسي لـ"طالبان"، إنهام الله سامانجاني، ونقلت عنه قوله: "إن بين هذه البوابات مدخل القسم العسكري من المطار وإن القوات الأمريكية حاليا تسيطر على جزء صغير فقط من المطار، بما في ذلك المنطقة التي يوجد بها نظام الرادار".

وكانت "طالبان" قد أعلنت أن قواتها دخلت الجمعة الجزء العسكري من مطار كابول وتسيطر على معظم أجزائه.

ويأتي ذلك على الرغم من إصرار البنتاجون أمس على أن القوات الأمريكية ستتولى إدارة مطار كابول حتى إتمام انسحابها من كابول بحلول الموعد المتفق عليه مع "طالبان"، أي 31 أغسطس.

وفي وقت سابق من الأحد، قالت طالبان إنها تنتظر إشارة أمريكية من أجل استلام مطار العاصمة.

وصرح مسؤول في طالبان، اليوم في تصريحات صحفية، أن الحركة والقوات الأمريكية المنسحبة من البلاد تهدفان إلى تسليم مطار حامد كرزاي على وجه السرعة، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وتابع المسؤول قائلًا: "نحن في انتظار الإشارة الأخيرة من الأمريكيين لنتولى بعدها السيطرة الكاملة على مطار كابول".

كما أكد أن الحركة التي سيطرت على البلاد، لديها فريق يضم خبراء فنيين ومهندسين مؤهلين مستعد لإدارة المطار.

جاء ذلك، عقب أن أوضح مسؤول أمني غربي في وقت سابق اليوم، أنه لم يبق سوى نحو ألف مدني في المطار مع دخول القوات الأمريكية المرحلة الأخيرة لعملية الإجلاء، وفقا لوكالة "رويترز".

ولفت المسؤول الأمنى إلى أن حجم الحشود عند بوابات المطار تراجع بعد تحذير من هجوم آخر وشيك.

تجدر الإشارة إلى أن السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية حذرت من تهديد موثوق قد يطال محيط المطار، كذلك فعل الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس السبت.

وشدد الرئيس الأمريكى في بيان، إثر لقائه بمستشاريه العسكريين والأمنيين على أن الوضع على الأرض في أفغانستان ما زال بالغ الخطورة، كما أن خطر وقوع هجوم إرهابي على المطار مرتفع جدًا، قائلا: "قادتنا أبلغوني بهجوم محتمل جدا خلال الساعات الـ24 إلى الـ36 المقبلة".

تأتي تلك التحذيرات عقب أيام على تفجير انتحاري، أودى بحياة عشرات الأفغان، بينهم 13 جنديا من قوات المارينز.

جدير بالذكر أن فرع تنظيم داعش في أفغانستان، والمعروف بـ"ولاية خراسان"، قد أعلن مسؤوليته عن تفجير انتحاري طال مطار كابول الخميس موقعا عشرات القتلى، بينهم 13 جنديا أمريكيا.