الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 8 لقيامهم بالتعدي على شقيقين بالشرقية

الامن
الامن

نجحت وزارة الداخلية في ضبط 8 أشخاص بالشرقية لقيامهم بالتعدى على شقيقين مما أدى لإصابة أحدهما ووفاة الآخر.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات باستقبالها (شقيقين "بهما إصابات متفرقة ووفاة أحدهما") وما قرره المصاب أنه أثناء قيامه وشقيقه المتوفى برى أرضهما الزراعية بذات الناحية، فوجئا بحضور 4 مجهولين يستقلون 3 دراجات نارية وبحوزتهم أسلحة بيضاء وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما مما أدى لوفاة شقيقه ولم يعلل سبباً لذلك. 

بإجراء التحريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأمن الشرقية أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (8 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"- جميعهم مقيمون بدائرة المركز ).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم بمحل إقامتهم وتبين إصابة أحدهم بجرح بالجبهة أعلى العين اليمنى وكدمة أسفل الظهر.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرر المصاب وآخر من المتهمين أنه مساء يوم الواقعة توجها إلى أرض زراعية مملوكة لموظف بالمعاش، مقيم بدائرة المركز.. لسرقة بعض الثمار إلا أن مالك الأرض استعان بجاره وقاما بالتعدى عليهما بالضرب بعصا محدثين إصابته المشار إليها، فقاما بالتوجه لمحل إقامتهما والاستعانة بباقى المتهمين للانتقام منهما وتوجهوا لمحل الواقعة وبحوزتهم (3 عصا "شوم" - 3 سلاح أبيض "سنجة") فشاهدوا المجنى عليهما نائمان فظنوا أنهما المقصودان وتعدوا عليهم بالضرب محدثين إصابتهما التى أودت بحياة أحدهما وإصابة الثانى ولاذوا بالهرب، وبمواجهة باقى المتهمين بأقوالهما أيدوا ذلك وأضاف أحدهم بتعديه على المجنى عليهما باستخدام قطعة حجرية "تم العثور عليها بمكان الواقعة" أرشدوا عن الأدوات المستخدمة.

وزارة الداخلية ارتفاع عدد الضحايا البحث الجنائي مديرية أمن الشرقية قطاع الأمن العام قانون العقوبات أجهزة وزارة الداخلية

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وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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