الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كشف أسماء 13 جنديًا قتلوا في انفجار كابول

انفجار كابول
انفجار كابول

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أسماء الـ 13 جنديًا الذين قتلوا بانفجار مطار كابل.

وكان خمسة من هؤلاء الجنود في عامهم العشرين، واعتبر الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن شجاعتهم جعلت أكثر من 117 ألف شخص كانوا معرضين للخطر، أن يصبحوا بأمان عبر مغادرة أفغانستان منذ نهاية يوليو الماضي وحتى اليوم.

يجدر الإشارة إلى أن البنتاجون أعلن أمس السبت، مقتل هدفين في تنظيم داعش هما مخطط ومنفذ وإصابة ثالث في الضربة التي نفذتها الولايات المتحدة بواسطة طائرة بدون طيار في أفغانستان، بدون كشف أسمائهم.

وقال الجنرال هانك تايلور خلال مؤتمر صحفي:"يمكنني أن أؤكد بعد تلقينا مزيدا من المعلومات، أن هدفين مهمين في تنظيم داعش قتلا وأصيب ثالث بجروح في الضربة التي نفذت السبت انطلاقا من خارج أفغانستان"، مضيفا ليس هناك بحسب علمنا أي ضحية مدنية".

وكان مسئول أمريكي قال إنه من غير المستبعد شن مزيد من العمليات العسكرية داخل أفغانستان. 

وأضاف أن الهجوم بمسيرة في أفغانستان لم يستهدف على الأرجح مسئولًا في "داعش"، مشيرًا إلى أن عدد القوات الأمريكية الآن، في مطار كابل أقل من 4 آلاف.

وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية للصحفيين، أمس السبت، إن القوات الأمريكية بدأت انسحابها من مطار كابل.

وكان الجيش الأميركي، أعلن ليل الجمعة-السبت، تنفيذه عملية ضد "داعش" بأفغانستان.

وبحسب بيان للجيش الأميركي، استهدفت غارة بطائرة مسيّرة عضوًا في تنظيم “داعش” في ولاية نانغارهار شرق أفغانستان.

وتوعد الرئيس بايدن بالرد، وقال لمنفذي الهجوم الأكثر دموية الذي يستهدف الجيش الأمريكي في أفغانستان، منذ عام 2011:"سنلاحقكم ونجعلكم تدفعون الثمن".

وكان فرع تنظيم "داعش" في أفغانستان، والمعروف بـ"ولاية خراسان"، قد أعلن مسئوليته عن تفجير انتحاري طال مطار كابل الخميس، موقعًا عشرات القتلى، بينهم 13 جنديًا أمريكيًا.

وزارة الدفاع الأمريكية أفغانستان القتلى الجنود مطار كابل انفجار داعش

رئيس التحرير

وائل لطفي

القاهرة - بغداد

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