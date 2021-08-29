برنامج حفلات اليوم بمهرجان القلعة.. دينا الوديدي نجمة الليلة

نقدم لمتابع "الدستور" تفاصيل برنامج حفلات اليوم، بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء وفيه المطربة دينا الوديدي، ستكون نجمة الليلة بعد سلسلة من الحفلات التي أحياها عدد من المطربين خلال الأيام الماضية منهم علي الحجار وأحمد جمال وغيرهم.

برنامج حفلات اليوم بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء

تنظم إدارة مهرجان القلعة للموسيقى والغناء حفلين اليوم تبدأهما في تمام الساعة الثامنة مساء بقلعة صلاح الدين، من خلال حفل غنائي لفرقة بغدادي بيج باند والتي تستمر لما يقرب من ساعتين، ومن المقرر أن يحضر الحفل ما يقرب من 4 آلاف مشاهد ويستمرون في التواجد للساعات اللاحقة حيق الحفل المنتظر خلال الساعة العاشرة والمطربة دينا الوديدي وفرقتها الموسيقية.

وأمس السبت، نجحت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وذلك في فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، فعلى مسرح المحكى قدمت النجمة الشابة نسمة محجوب عددًا من المؤلفات العربية بطابعها المميز والأعمال الغربية الجادة، فوسط حشد جماهيري ضخم وبأداء متجدد تغنت بمختارات من أعمالها الخاصة، كان "منها يا محروسة، كل شمس وليها ضل، على طبيعتي، يا غاوي هروب، مستغربة، خصوصا، ليالي أوجيني، عابر سبيل، كفاية، أنا موجودة، علمت العالم"، إلى جانب "اعتزلت الغرام" لماجدة الرومي، و"حكاية شعب" لعبدالحليم حافظ وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الغربية.

تختتم في الثامنة من مساء غد الإثنين، فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء حيث تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها حفلا، على مسرح المحكى يتضمن بانوراما من الأعمال العربية والغربية التي أعيد توزيعها لتناسب آلة الماريمبا منها: "شط إسكندرية، أكدب عليك ، أنت عمري، هذه هي الحياة.

وفي العاشرة مساء الإثنين أيضا، يقدم النجم مدحت صالح بمشاركة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته مجموعة من أعماله إلى جانب عدداً من أغاني الموسيقى العربية التي اشتهر بأداءها منها: "زي ما هي حبها، بحلم على قدي، ولا تسوى دموع، قلب واحد، المليونيرات، البلياتشو، الدنيا علمتني، كوكب تاني، أنا ابن مصر، النور مكانه في القلوب، وعدي، حبيبى يا عاشق، 3 سلامات، الحلوة داير شباكها، قارئة الفنجان ويا مالكا قلبي".