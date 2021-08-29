الأنبا باخوم يلتقي كشافة القديس ميخائيل للسريان الكاثوليك

التقى نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، أمس، باجتماع مدرسة القادة بكشافة القديس ميخائيل، وذلك بكنيسة سيدة الوردية للسريان الكاثوليك بالظاهر، حيث كان موضوع اللقاء "القائد الخادم".

كان في استقبال نيافته آباء الرعية، الأب ميخائيل الياس، والأب مانولو، وكذلك قائد المجموعة، أمير سمير، وقادة مدرسة القادة، القائد كريم ألفي، والقائد رامز ميخائيل.

وانتهى الاجتماع بشكر نيافة الأنبا باخوم على سرعة الاستجابة وعلى هذا اللقاء الشيق. ثم أعطى نيافته البركة الرسولية الختامية، كما تم التقاط الصورة التذكارية.

في سياق متصل، نظّمت لجنة الخدام باللجنة الأسقفيّة للتعليم المسيحي، التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، برئاسة صاحب النّيافة الأنبا دانيال لطفي، ثلاثة لقاءات لأمناء الخدمة، حيث شارك في كل لقاء خمسة من أمناء الخدمة من كل إيبارشية. دارت اللقاءات حول عدة محاور ومنها مهام أمين الخدمة، والقيادة، ورسالة البابا فرنسيس حول خدمة معلم التعليم المسيحي، وتساؤلات وتطلّعات أمناء الخدمة.

تهدف اللقاءات إلى إظهار الطابع المميّز للعمل الكنسي المشترك بين أبناء الكنيسة القبطية الكاثوليكية، بالإضافة إلى التركيز على أهمية التعليم المسيحي ولا سيما دور معلم التعليم المسيحي، وأيضًا تنمية العمل المشترك بين جميع الإيبارشيات، والإحساس بنبض خدمة التعليم المسيحي بنقاط القوة والضعف، وتبادل الأفكار والمقترحات والاستفادة من الخبرات المختلفة.

شارك في اللقاءات أكثر من 100 أمين خدمة من جميع الإيبارشيات، وبحضور بعض أعضاء اللجنة. افتتح اللقاءات نيافة الأنبا دانيال بتعريف اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي، حيث أقيم اللقاء الأول بدار أم المحبّة الإلهيّة للضيافة بدير درنكة أسيوط، فيما أقيم اللقاء الثاني بأبوقرقاص، كما استضافت الكلية الإكليريكية بالمعادي فعاليات اللقاء الثالث. ألقى موضوعات اللقاء كل من: نيافة الأنبا دانيال، ونيافة الأنبا بشارة، والأب ميلاد صدقي، والأب إسحق مرقس، والأب يونان استمالك، والأب هدية تامر، والأب فرنسيس وجدي، والأستاذ هاني فوزي، والأستاذ ريمون اسحق، والأستاذ ثروت راضي، والدكتور هاني وليم، حيث سادت اللقاءات الطابع الأبوي، والمشاركة الفعالة.



