الأحد 29 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير الداخلية يبعد كينية خارج البلاد حفاظًا على الصالح العام

وزير الداخلية
وزير الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق  بإبعاد كينية الجنسية خارج البلاد.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم  قرار وزير الداخلية الذي تضمن "قرار رقم 1386 لسنة 2021 بأن مواطنة كينية الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

شروط الحصول على الجنسية

الجنسية هي رابطة سياسية وقانونية تربط الفرد بالدولة، ويترتب عليها أن يصير عضوًا فى شعبها، ملتزمًا بالولاء لها، في مقابل التزامها بحمايته في الداخل والخارج.

ويسمح القانون المصري للمواطنين المصريين بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من السيد وزير الداخلية.

ويشمل الإذن عند صدوره الأبناء القصر (حتى 18 عامًا)، ولا يشمل الأبناء غير القصر أو الزوجة، ولكن يجب أن يقدم كل منهم طلبًا منفصلًا خاصًا به.

كما يسمح القانون المصري للمواطنين الذين يصدر لهم الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بالاستثناء من أداء الخدمة العسكرية بمصر.

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القاهرة - بغداد

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