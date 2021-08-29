الهند تسجل 45 ألفا و83 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الهند، اليوم الأحد، تسجيل 45 ألفا و83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 32 مليونا و695 ألفا و30 حالة.



وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أنه تم أيضا تسجيل 460 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 437 ألفا و830 حالة.



وأضافت الشبكة أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 31 مليونا و888 ألفا و642 شخصا، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة عن تعافي 35 ألفا و840 حالة وخروجهم من المستشفيات خلال ال24 ساعة الماضية.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس المميت كورونا المستجد "كوفيد-19" في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة و قاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، و2 يتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر لعام 2019 في مدينة و وهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.