الأحد 29 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مبعوث بوتين: سيتعين على موسكو بناء علاقات مع الحكومة الجديدة بأفغانستان

زامير كابولوف
زامير كابولوف

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، زامير كابولوف، إلى أفغانستان أنه سيتعين على موسكو بناء علاقات مع الحكومة الجديدة في أفغانستان، مشيراً إلى أنها "تسعى لذلك منذ 8 سنوات".

ونقل الموقع الإخباري لقناة (أر تي) الروسية الناطقة بالعربية، عن كابولوف قوله إن "حقيقة وصول حركة طالبان إلى السلطة أمر واقع، وسيتعين علينا بناء علاقات مع هذا الوضع الجديد ومع الحكومة الجديدة في أفغانستان".

وأضاف مبعوث الرئيس الروسي: "روسيا مرتاحة نسبيا للتغيرات في أفغانستان، حيث كانت على اتصال مع طالبان منذ ثماني سنوات، وبصراحة لم يكن لهذه التغييرات السريعة تأثير واضح" بالنسبة لروسيا.

وأشار كابولوف إلى أن موسكو تخشى أن يؤدي الضغط الغربي على طالبان إلى تطرف الحركة.

وتابع كابولوف قائلا: في حال قرر الغرب في المقام الأول، وبشكل عام ما يسمى بالمجتمع الدولي عزل طالبان والضغط عليها، ففي هذه الحالة أخشى أن يؤدي ذلك إلى تطرف الحركة نفسها.

وتسيطر حركة طالبان حاليا على جميع المعابر الحدودية البرية في أفغانستان، فيما يتم إجلاء الموظفين الأجانب والأفغان المتعاونين معهم عبر مطار كابول، الذي يخضع لسيطرة قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) حتى رحيلها عنه في الـ31 من الشهر الجاري.

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لأفغانستان زامير كابولوف، إن موسكو تخشى أن يؤدي الضغط الغربي على طالبان إلى "تطرف" الحركة.

وأضاف كابولوف - في تصريح له - "أنه إذا قرر الغرب في المقام الأول، و بشكل عام ما يسمى بالمجتمع الدولي عزل طالبان و الضغط عليهم، ففي هذه الحالة أخشى أن يؤدي ذلك إلى تطرف الحركة نفسها".

 
من جانبه، قال السفير الروسي لدى كابول دميتري جيرنوف إن " الدول الغربية لم تناقش مع روسيا إمكانية الاعتراف بطالبان، حكومة شرعية في أفغانستان".

المبعوث الخاص فلاديمير بوتين موسكو أفغانستان الرئيس الروسي طالبان لأفغانستان

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القاهرة - بغداد

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