وزيرا الخارجية الأمريكى والهندى يبحثان سبل التنسيق بشأن أفغانستان

بحث وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلنكن، اليوم، مع وزير الشئون الخارجية الهندى د.إس جيشانكار سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والهند.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس فى بيان مقتضب فيما يتعلق بهذا الشأن " إن الوزيرين بحثا خلال مكالمة هاتفية كثيرا من المسائل التى تحظى بأولوية بين الجانبين ، ومن بينها استمرار التنسيق الثنائى بشأن أفغانستان وفى الأمم المتحدة".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إلى أن الوزيرين إتفقا أيضا على الاستمرار فى توثيق التنسيق بشأن الأولويات والأهداف المشتركة لتعميق الشراكة الأمريكية الهندية.

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه من المرجح تنفيذ هجوم إرهابي جديد على مطار حامد كرزاي في العاصمة الأفغانية كابول خلال الساعات الـ24 إلى الـ36 المقبلة، متعهدا بمواصلة تعقّب تنظيم "داعش" الذي تبنى المسئولية عن تنفيذ هجوم الخميس، فيما قال إن عمليات إجلاء المدنيين من المطار لا تزال مستمرة رغم خطورة الوضع.



وأضاف بايدن - في بيان أصدره البيت الأبيض - "هذا الصباح، التقيت فريقي للأمن القومي في واشنطن وقادتي الميدانيين. ناقشنا الضربة التي نفذتها القوات الأمريكية الليلة الماضية ضد تنظيم داعش خراسان الإرهابي في أفغانستان. قلت إننا سنتعقب التنظيم المسئول عن الهجوم على قواتنا والمدنيين الأبرياء في كابول، وفعلنا. هذه الضربة لن تكون الأخيرة. سنواصل اصطياد أي شخص متورط في هذا الهجوم المشين".



وتابع: الوضع على الأرض لا يزال خطيرا للغاية، وتهديد الهجمات الإرهابية على المطار يبقى مرتفعا. أخبرني قادتنا أن هجوما (جديدا) مرجحٌ جدا خلال الساعات الـ24 إلى الـ36 المقبلة. وجّهتهم باتخاذ كل تدبير ممكن لإعطاء الأولوية لحماية القوة، وتأكدت من امتلاكهم كل السلطات والموارد والخطط لحماية رجالنا ونسائنا على الأرض، وقد طمأنوني بأنهم فعلوا، وأنهم سيتخذون تلك التدابير بينما يكملون مهمتهم ويُرجعون أفرادنا بأمان.