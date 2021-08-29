نسمة محجوب وسعيد الأرتيست يشعلان مهرجان محكى القلعة (صور)

نجحت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في الجمع بين الأصالة والمعاصرة، وذلك في فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، فعلى مسرح المحكى قدمت النجمة الشابة نسمة محجوب عددًا من المؤلفات العربية بطابعها المميز والأعمال الغربية الجادة، فوسط حشد جماهيري ضخم وبأداء متجدد تغنت بمختارات من أعمالها الخاصة، كان "منها يا محروسة، كل شمس وليها ضل، على طبيعتي، يا غاوي هروب، مستغربة، خصوصا، ليالي أوجيني، عابر سبيل، كفاية، أنا موجودة، علمت العالم"، إلى جانب "اعتزلت الغرام" لماجدة الرومي، و"حكاية شعب" لعبدالحليم حافظ وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الأعمال الغربية.

نسمة محجوب من حفل مهرجان القلعة

وسبقها حفلا للفنان سعيد الأرتيست وفرقته والذي قدم نماذج إبداعية مزجت التراث بالحداثة وعبرت عن جزء من ملامح التراث مستخدمًا آلات الإيقاع والآلات الشعبية وخلق برنامج فني عبر عن الفلكلور بروح العصر، حيث عزف عدد من أعماله الخاصة الآلات الإيقاع بأسلوبه المميز وتفاعل معها الجمهور كان منها "صباح ومساء، مجانيني، مكسرات، دقات مواهب، تمر وحنة"، إلى جانب فقرة للمزمار الصعيدي والطبل أداها سيد الحسيني وبهاء هندي، كما تغنت الطفلة زينة "البنت الإسكندرية، أهو ده اللي صار، نسم علينا الهوى، وادي عمر حمدى قول لى عملك أيه قلبي وحبيبي وعنيا"، كما قدم الموهبة المصرية النمساوية نورا.

نسمة محجوب من حفل مهرجان القلعة

يذكر أن الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية في مصر والوطن العربي، هم: علي الحجار، هاني شاكر، هشام عباس، مدحت صالح، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مي فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامي، محمد حسن، طارق العربي طرقان وأبناءه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدي، لينا شامميان، كايروكافية بقيادة الموزع الموسيقي علي شرف، فريق وسط البلد، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشني، هلا رشدي، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبوطالب، سبيد أوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الأرتيست، بغدادي بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز.

نسمة محجوب وسعيد الأرتيست يشعلان مهرجان محكى القلعة

نسمة محجوب وسعيد الأرتيست يشعلان مهرجان محكى القلعة

نسمة محجوب وسعيد الأرتيست يشعلان مهرجان محكى القلعة

نسمة محجوب وسعيد الأرتيست يشعلان مهرجان محكى القلعة

نسمة محجوب وسعيد الأرتيست يشعلان مهرجان محكى القلعة

نسمة محجوب وسعيد الأرتيست يشعلان مهرجان محكى القلعة

نسمة محجوب وسعيد الأرتيست يشعلان مهرجان محكى القلعة

نسمة محجوب وسعيد الأرتيست يشعلان مهرجان محكى القلعة

نسمة محجوب وسعيد الأرتيست يشعلان مهرجان محكى القلعة

نسمة محجوب وسعيد الأرتيست يشعلان مهرجان محكى القلعة

نسمة محجوب وسعيد الأرتيست يشعلان مهرجان محكى القلعة

نسمة محجوب وسعيد الأرتيست يشعلان مهرجان محكى القلعة

نسمة محجوب وسعيد الأرتيست يشعلان مهرجان محكى القلعة

نسمة محجوب وسعيد الأرتيست يشعلان مهرجان محكى القلعة

نسمة محجوب وسعيد الأرتيست يشعلان مهرجان محكى القلعة

نسمة محجوب وسعيد الأرتيست يشعلان مهرجان محكى القلعة

نسمة محجوب وسعيد الأرتيست يشعلان مهرجان محكى القلعة