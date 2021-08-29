صحة مطروح: مستشفى العلمين تستقبل حالات الغسيل الكلوى من نظيرتها بالحمام

قامت الدكتورة أية نعمان وكيل مديرية الشئون الصحية في محافظة مطروح يرافقها الدكتورة أسماء عبد القادر مدير المكتب الفني ورئيس قسم الكلي بالمديرية بالمرور على أقسام الطوارئ ووحدة الغسيل الكلوي بمستشفى العلمين المركزي.

صحة مطروح

وتفقدت وكيل مديرية الصحة بمطروح جاهزية وحدة الغسيل الكلوي في مستشفى العلمين النموذجي حيث تأكدت من توافر المستلزمات وتواجد الفريق الطبي تمهيدا لعودة حالات الغسيل الكلوي من مستشفى الحمام لتلقي الخدمة بمستشفي العلمين مرة أخرى خلال أيام تيسيرا على مرضى الكلى مشقة السفر إلى الحمام.



صحة مطروح

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتوجيهات الدكتور محمد علي المتولي وكيل وزارة الصحة بمطروح .



صحة مطروح



يذكر أن وكيل وزارة الصحة في مطروح، أمس الجمعة، انه تم التعاقد مع الدكتور حسام عاشور ضرغام استشاري الأمراض العصبية ورئيس وحدة عناية مركزة جراحة مخ و أعصاب أطفال فيجامعة الاسكندرية ورئيس لجنة ضمور العضلات لمبادرة رئيس الجمهورية .



صحة مطروح



واوضح وكيل صحة مطروح أنه تم التعاقد لتكوين وحدات عناية مركزة أطفال بمستشفيات المحافظة وإنشاء أول مركز تأهيلي وعيادة عصبية وسلوكية بمستشفي الأطفال التخصصي مؤكدا علي أنه سيتم العمل يوم الخميس من كل اسبوع وذلك في مستشفى الأطفال التخصصي.