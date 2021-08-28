السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

العناني يتابع اللمسات الأخيرة لتطوير المواقع الإلكترونية لوزارة السياحة

خالد العنانى وزير
خالد العنانى وزير السياحة والاثار

ترأس د. خالد العناني، وزير السياحة والآثار، السبت، اجتماعين لوضع اللمسات النهائية للموقع الإلكتروني للمتحف المصري بالتحرير والبوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة السياحة والآثار علي شبكة الانترنت، وذلك بمقر الوزارة بالعباسية، بحضور يمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية ولمياء كامل، مساعد الوزير للترويج والدكتور خالد شريف، مستشار الوزير للتحول الرقمي وآلاء سمير، مدير عام إدارة التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للآثار وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الشركات المنفذة للموقع والبوابة.

وقام الوزير خلال الاجتماعين بمراجعة ما تم من أعمال خلال الفترة القليلة الماضية والتأكد من قيام ممثلو الشركات المنفذة من تنفيذ التعديلات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات السابقة.

كما وجه الوزير بإجراء مزيد من التعديلات على ما يحتويه موقع المتحف والبوابة الرسمية من أبواب وملفات بحيث تعملا على تنفيذ الدور المخطط لهما في إطار الاستراتيجية الرقمية لوزارة السياحة والآثار ولتعظيم الفائدة لمتصفحيها.

أوضح خالد شريف أن الموقع الالكتروني للمتحف المصري بالتحرير يتم تطويره في إطار مشروع متكامل لتطوير المتحف ككل بحيث يستعرض الموقع تاريخ المتحف والرسالة والهدف والمقتنيات المعروضة به، بالاضافة إلى الأنشطة التي يقدمها للزائرين من تربية متحفية للأطفال والكبار لرفع الوعي السياحي والأثري لديهم بالاضافة إلى الخدمات التي يقدمها للباحثين وللزائرين من المصريين والسائحين.

وعن البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة السياحة والآثار، أوضح الدكتور خالد شريف أن هذه البوابة سوف تخدم جميع المتعاملين مع الوزارة من قطاعي السياحة والآثار للحصول على كافة المعلومات والخدمات التي تقدمها الوزارة، كما أنها سوف تكون  المصدر الرئيسي للحصول على أي معلومات أو بيانات تخص الوزارة والهيئات التابعة لها وكذلك المعلومات الرسمية عن المنشآت السياحية المرخص لها من قبل الوزارة.

الموقع الإلكترونى المجلس الأعلى للآثار التحول الرقمي وزير السياحة والآثار وزارة السياحة والآثار البوابة الألكترونية

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القاهرة - بغداد

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