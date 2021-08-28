«التموين»: 3384 محلا تجاريا يشارك في الأوكازيون الصيفي

أكد المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أن مديريات التموين والتجارة الداخلية تستقبل طلبات المتقدمين من المحال التجاري الراغبين في الحصول على التصاريح أو التراخيص للمشاركة في الأوكازيون الصيفي حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل بعد قرار المد لمدة أسبوعين لإتاحة الفرصة أمام المحال التجارية لطرح السلع بأسعار تنافسية ومخفضة.

وأشار إلى أن وكلاء وزارة التموين والتجارة الداخلية ومديري مديريات التموين على مستوى الـ27 محافظة تمنح التراخيص مجانا دون أي رسوم لمن يتوفر لديه السجل التجاري والبطاقة الضريبية وتحديد نسب الخصومات ما قبل شهر ومابعد الخصم، لافتا إلى أن هناك ارتفاعا في المحلات التجارية المشاركة بالأوكازيون الصيفي لتصل حاليا إلى 3384 محلا تجاريا من القطاع الخاص والعام والتعاوني والاستثماري بتخفيضات تصل إلى 60 %.

وأضاف أنه يوميا يتم التواصل مع مديريات التموين وإدارات التجارة الداخلية لإمداد الوزارة بتقرير مفصل وشامل عن إجمالي عدد التراخيص اللازمة للمشاركة في الأوكازيون والموافقات يوميا ونسب الارتفاع بالمحلات التجارية من القطاع الخاص الذي يمثل نسبة 90% و10% للقطاع العام والتعاوني والاستثماري.

وأشار إلى أن غالبية المحلات التجارية التي تشارك في الأوكازيون الصيفي تطرح الملابس الجاهزة في المركز الأول وتليها المركز الثاني الأحذية والثالث المنسوجات والرابع الأقمشة وغيرها من السلع.