السبت 28 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس العراق: علاقاتنا المتوازنة تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار

برهم صالح
برهم صالح

أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم السبت أن علاقات العراق المتوازنة تهدف لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. 

وقال الرئيس العراقي خلال اجتماعه بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني: "إن دور العراق مهم ومحوري، ولا بد من ضمان أمنه واستقراره الذي سينعكس إيجاباً على الجميع، ويؤسس لآفاق أرحب تستند على السلام وتنطلق نحو ترابطات اقتصادية"، بحسب بيان الرئاسة العراقية.

من جانبه، جدد الملك عبدالله الثاني وقوف الأردن إلى جانب العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره، والتطلع نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية عبر الطموحات الموضوعة وتعزيز الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.

وبحسب البيان، جرى بحث العلاقات الثنائية العميقة التي تجمع البلدين الجارين والشعبين الشقيقين والتأكيد على أهمية تعزيزها في مختلف المجالات عبر الاتفاقات الثنائية و عبر التعاون الثلاثي إلى جانب مصر. 

كما تم بحث آلية التعاون في المنطقة عبر تحقيق تكاملات اقتصادية وتجارية من خلال دعم الاستثمار والتعاون في قطاعات الطاقة والربط الكهربائي، ونقل النفط ومشاريع البنى التحتية.

كما ناقش الطرفان تطورات الأوضاع الإقليمية وأهمية مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في تعزيز التعاون وتجاوز الأزمات والانطلاق نحو أمن واستقرار المنطقة باعتباره أولوية للجميع، وضرورة إنهاء التوترات عبر التلاقي والحوار الفاعل والجاد والانطلاق نحو آفاق التعاون المشترك في الاقتصاد والتجارة والاستثمار الذي يعزز حياة أفضل لكل شعوب المنطقة.

الجدير بالذكر: أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، أن قمة بغداد لدول جوار العراق لن تشكل أي أرضية لبقاء القوات الأجنبية في العراق، مؤكدًا أنه لا علاقة بين الاجتماع وإخراج القوات الأمريكية من العراق.

وتحدث صالح بشأن أهداف قمة "دول الجوار"، قائلًا: "ستنعقد قمة الدول الجارة والصديقة للعراق في بغداد مع التركيز على تماسك هذه الدول ووحدتها لإرساء السلام والأمن وتوسيع العلاقات الاقتصادية والثقافية فيما بينها، ومن الطبيعي أن يتم توظيف جميع الأدوات والإمكانات لتحقيق هذا الهدف".

الرئيس العراقي العاهل الاردني العراق الرئاسة العراقية الأردن

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

مصادر: 90% من المتظلمين على نتيجة الثانوية لن يحصلوا على درجات

السيسى يؤكد لـ أمير قطر حرص مصر على التعاون فى إطار الاحترام المتبادل والنوايا الصادقة

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2021.. وكيفية الاستعلام عن النتيجة

حظر التدخين بـ«الأوقاف» وجميع الجهات التابعة للوزارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

لن تعطش مصر

مؤمن المحمدي

الموقف

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

صور

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبات لـ«بايدن» بالضغط على إسرائيل لوقف التطهير العرقي في القدس

«فتح» تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن أنهار الديك

فلسطين.. استشهاد طفل متأثرًا بجروحه برصاص قوات الاحتلال فى غزة