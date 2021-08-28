وزير السياحة يلتقي عدد من المشاركين في ملتقى «لوجوس للشباب 2021» (صور)

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، بقصر عابدين الأثري بما يقرب من 200 شاب وفتاة من كافة أنحاء الجمهورية المشاركين في ملتقى لوجوس للشباب 2021 والمنعقد، حاليًا، بالقاهرة حتى 31 أغسطس الجاري.

واستهل البابا تواضروس الثاني اللقاء بالترحيب بوزير السياحة والآثار وتقديم هدية تذكارية له باسم ملتقى لوجوس للشباب، معربا له عن سعادته بتلبية الدعوة.

ملتقى «لوجوس للشباب 2021»

من جانبه، استهل الوزير حديثه خلال اللقاء بتوجيه الشكر إلى البابا تواضرس علي هذه الدعوة الكريمة، معربًا عن سعادته بالتواجد بين الشباب المصري الواعد من مختلف أنحاء مصرنا الحبيبة في ملتقى لوجوس للشباب، متمنيًا لهم كل النجاح والازدهار والتقدم فى العمل جميعا يداً بيد لنهضة بلدنا الحبيبة مصر.

وتحدث الوزير مع الشباب عن ما تقوم به الدولة من جهد لترميم وتطوير تراث مصر الحضاري والأثري والحفاظ عليه، إضافة إلى افتتاح العديد من المناطق السياحية بالمقاصد السياحية المصرية المتنوعة والمتميزة.

ملتقى «لوجوس للشباب 2021»

خلال اللقاء، سلط الوزير الضوء عن جهود الدولة في مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة في مصر، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح ثلاثة مواقع منها في كل من سمنود بالغربية وتل بسطا بالشرقية وسخا بكفر الشيخ بعد تطويرها وتوفير الخدمات اللازمة لاستقبال الزائرين المصريين والسائحين، وجاري الآن العمل في جبل الطير بالمنيا ودير درونكا بأسيوط ومنطقة شجرة مريم بحي المطرية ومنطقة مصر القديمة الأثرية التي يوجد بها عدد من نقاط مسار العائلة المقدسة.

أضاف أن دخول العائلة المقدسة الى مصر له أهمية تاريخية ودينية كبيرة لدى المصريين كما أنها تعد من التراث الديني العالمي الذي تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، وبفضلها تبوأت الكنيسة القبطية المصرية مكانة دينية خاصة بين الكنائس المسيحية في العالم، لارتباطها بهذه الرحلة المباركة لأرض مصر الغالية على مدار أكثر من ثلاثة أعوام ونصف باركت خلالها العائلة المقدسة أكثر من ٢٥ بقعة في ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم العطرة حيث تنقلت بين جنباتها من ساحل سيناء شرقا إلى دلتا النيل حتى وصلت إلى أقاصي صعيد مصر.

ملتقى «لوجوس للشباب 2021»

من جانبهم، رحب شباب ملتقي لوجوس بلقاء الوزير الذي طالما كانوا ينتظرونه لكي يعربوا له عن إعجابهم الشديد بما تقوم به الدولة ووزارة السياحة والآثار من افتتاحات لعدد كبير من المشاريع السياحية والأثرية وكذلك بحدث نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب والذي اكسبهم مشاعر السعادة والفخر بوطنهم وحضارتهم العريقة.

في نهاية اللقاء، حث وزير السياحة والآثار هؤلاء الشباب على الاجتهاد والإخلاص في العمل من أجل مصرنا الحبيبة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، كما قام بتدوين كلمة في السجل التذكاري للملتقى.