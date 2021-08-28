السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة ERDEK لشحن 8000 طن صودا 

مواني بورسعيد
مواني بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ERDEK والتى ترفع علم بنما وذلك لشحن 8000 طن صودا من الميناء.


وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 20 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن. 

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة ومغادرة سفينة حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.


وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ  على الأرصفة  .

وكانت قد أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش سجلت خلال شهر يوليو الماضي حركة تداول بحمولات 3,290,568 طن كطاقة محققة وعدد حاويات 304,768 حاوية مكافئة من خلال استقبال 251 سفينة متنوعة خلال الشهر.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل عدد 40 سفينة حاويات بطاقة محققة 374,639 طن وعدد حاويات 35,136 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 11 سفينة  بضائع عامة و أيضاً عدد 6 سفن صب سائل وسفينة رورو وسفينة سياحية فضلاً عن استقبال عدد 70 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

أما ميناء شرق بورسعيد فقد استقبل خلال شهر يوليو عدد 108 سفينة حاويات وعدد 7 سفينة بضائع عامة بطاقة محققة 2,888,328 طن وعدد حاويات 269,632 حاوية مكافئة فيما استقبل ميناء العريش البحري عدد 7 سفن لتصدير المنتجات السيناوية للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 27,601 طن.

اقتصاد ميناء غرب شحن 20 سفينة بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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