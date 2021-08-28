السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل متهم بسرقة عدد من السيارات فى القاهرة والجيزة

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاشتراك مع آخر، محبوس، في سرقة عدد من السيارات بالقاهرة والجيزة.

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، حال قيادته سيارة ملاكى "مُبلغ بسرقتها" بدائرة قسم شرطة الأهرام.. بمواجهته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بالاشتراك مع آخر "محبوس على ذمة قضية "سرقة"، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة.

وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص في ارتكاب حوادث سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، متخذين من دوائر (قسمي شرطة أول وثان أكتوبر ومركز شرطة كرداسة بالجيزة- قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وأضافا بارتكابهما 8 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن سيارتين وأعادا باقي السيارات عقب مساومة مالكيها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.

مديرية أمن قسم شرطة جنوب الجيزة مدينة نصر تحقيقات أمن الأجهزة الأمنية النيابة العامة الامن العام السيدة زينب ضبط عاطل

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