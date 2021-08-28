تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالقطامية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح القطامية، تجديد حبس 3 عاطلين متهمين بسرقة المساكن بالقطامية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

واعترف المتهمون أمام النيابة بارتكاب وقائع السرقة بشكلٍ تفصيلي، وكانت أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث.

واعترف المتهمين بتكوين فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الشقق السكنية بأسلوب التسلق وكسر الباب بمنطقة القطامية، وأقر المتهمين بسرقتهم لخمس شقق سكنية بمحيط منطقة القطامية، وتمكنوا من سرقة مبالغ ومصوغات تقدر بـ70 ألف جنيه.

وكانت بداية الواقعة، بورود عدة بلاغات تفيد بسرقة شققهم السكنية بقسم شرطة القطامية ، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التى شهدت وقائع السرقة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.