محلل عراقى: أصبحت الدول تأتى للعراق لأنها أصبحت ساحة للتقارب والحوار

قال المحلل السياسي العراقى عصام الفادى، إن كل خطوة باتجاه الحوار لابد أن تنتهى بنتائج ايجابية خاصة بالنسبة للعراق، لأن العراق كان ساحة للصراعات الإقليمية الدولية والإقليمية الإقليمية.

وأضاف الفادى فى تصريحات لـ"الدستور"، أن تلك القمة جاءت ليتوج العديد من الجهود الكثيرة من الجهات التى ترغب أن يكون العراق ساحة للحوار.

وأشار الفادى إلى أن الدول أصبحت تأتى للعراق لأنها أصبحت ساحة للتقارب والحوار.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنه يرفض استخدام العراق ساحة لتصفية الصراعات، مشددا على أنه لا عودة للعلاقات المتوترة والحروب العبثية.

وقال الكاظمي، في كلمة بمناسبة انطلاق مؤتمر بغداد لتعزيز التعاون والشراكة "نرفض أن يكون العراق منطلقا للاعتداء على جيرانه وأن يستخدم لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية".

وشدد الكاظمي علي أن الشعب العراقي انتصر على أعتى التنظيمات الإرهابية، تنظيم داعش، كان هذا الانتصار بمساعدة الأشقاء والجيران والمجتمع الدولي، فشكرا للجميع.

وتابع الكاظمي: "العراقيون خاضوا الحرب ضد الإرهاب نيابة عن العالم.. القضاء على داعش كان انتصارا لشعوب المنطقة والإنسانية".

وحول ملف إعادة الإعمار، ذكر رئيس الوزراء العراقي أن بلاده تطمح في دعم كل الأطراف والجيران في ملف إعادة إعمار العراق، مضيفا أنه تم قطع شوط كبير في هذا المجال، خصوصا البنية التحتية التي تعرضت لأضرار كبيرة منذ عقود بسبب الحروب والسلاح والإرهاب.

ويستضيف العراق، اليوم السبت، مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول إقليمية ودولية كبرى.

وتشارك كل من مصر الإمارات والسعودية والكويت وفرنسا وتركيا وقطر والأردن وإيران، في قمة الحوار الإقليمي التي ينتظر منها العراق تحقيق التقدم في ملفات أمنية واقتصادية، بدعم من دول الجوار، وفقا لبيان وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت.