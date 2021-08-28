السبت 28 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محلل عراقى: أصبحت الدول تأتى للعراق لأنها أصبحت ساحة للتقارب والحوار

قمة بغداد لدول الجوار
قمة بغداد لدول الجوار

قال المحلل السياسي العراقى عصام الفادى، إن كل خطوة باتجاه الحوار لابد أن تنتهى بنتائج ايجابية خاصة بالنسبة للعراق، لأن العراق كان ساحة للصراعات الإقليمية الدولية والإقليمية الإقليمية.

وأضاف الفادى فى تصريحات لـ"الدستور"، أن تلك القمة جاءت ليتوج العديد من الجهود الكثيرة من الجهات التى ترغب أن يكون العراق ساحة للحوار.

وأشار الفادى إلى أن الدول أصبحت تأتى للعراق لأنها أصبحت ساحة للتقارب والحوار.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أنه يرفض استخدام العراق ساحة لتصفية الصراعات، مشددا على أنه لا عودة للعلاقات المتوترة والحروب العبثية.

وقال الكاظمي، في كلمة بمناسبة انطلاق مؤتمر بغداد لتعزيز التعاون والشراكة "نرفض أن يكون العراق منطلقا للاعتداء على جيرانه وأن يستخدم لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية".

وشدد الكاظمي علي أن الشعب العراقي انتصر على أعتى التنظيمات الإرهابية، تنظيم داعش، كان هذا الانتصار بمساعدة الأشقاء والجيران والمجتمع الدولي، فشكرا للجميع.

وتابع الكاظمي: "العراقيون خاضوا الحرب ضد الإرهاب نيابة عن العالم.. القضاء على داعش كان انتصارا لشعوب المنطقة والإنسانية".

وحول ملف إعادة الإعمار، ذكر رئيس الوزراء العراقي أن بلاده تطمح في دعم كل الأطراف والجيران في ملف إعادة إعمار العراق، مضيفا أنه تم قطع شوط كبير في هذا المجال، خصوصا البنية التحتية التي تعرضت لأضرار كبيرة منذ عقود بسبب الحروب والسلاح والإرهاب.

ويستضيف العراق، اليوم السبت، مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول إقليمية ودولية كبرى.

وتشارك كل من مصر الإمارات والسعودية والكويت وفرنسا وتركيا وقطر والأردن وإيران، في قمة الحوار الإقليمي التي ينتظر منها العراق تحقيق التقدم في ملفات أمنية واقتصادية، بدعم من دول الجوار، وفقا لبيان وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت.

العراق قمة بغداد ساحة للحوار محلل سياسي رئيس الوزراء العراقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

هل يغيب شيكابالا عن الزمالك فى كأس مصر؟

نجم جنوب إفريقيا: بيرسى تاو قضى على نفسه بانتقاله للأهلى

نجاة فرح الزاهد من الموت فى حادث سير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

لن تعطش مصر

مؤمن المحمدي

الموقف

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

صور

قامة إذاعية رائدة.. جنازة حمدى الكنيسى (صور)

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مطالبات لـ«بايدن» بالضغط على إسرائيل لوقف التطهير العرقي في القدس

«فتح» تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال للإفراج عن أنهار الديك

فلسطين.. استشهاد طفل متأثرًا بجروحه برصاص قوات الاحتلال فى غزة