السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحافة والطباعة» أول نقابة عمالية تدخل عالم الرقمنة

مجدي البدوي
مجدي البدوي

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، برئاسة مجدي البدوي، عن البدء في إجراءات التعديلات اللازمة في كافة القواعد البيانية والبنية التحتية للنقابة ولجانها النقابية، تمهيدا للدخول إلى عالم الرقمنة والديجيتال.

وقال مجدي البدوي، إن رقمنة النقابة ودخولها عالم الديجيتال والتحول الرقمي يساهم في توفير الوقت والطاقات البشرية لإنجاز مهام أكثر في العديد من الجوانب الخدمية لأعضاء النقابة، موضحا أن تلك الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة وحرص القيادة السياسية على دعم التحول الرقمي لكافة قطاعات الدولة. 

وأضاف البدوي، أن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام تسعى من خلال استخدام الرقمنة فى إدارة أعمالها لتطوير العمل النقابى سواء داخل النقابة أو مع اللجان النقابية التابعة لها، مشيرا إلى أن إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين النقابة ولجانها أولى الخطوات الفعلية للتحول الرقمي.

وتابع رئيس النقابة العامة، أن النقابة ستطبق نظام المراسلات والطلبات عن طريق البريد الإلكتروني، حتى لا يكون هناك ضرورة لسفر رؤساء وأعضاء اللجان بالساعات لمسافات طويلة من أجل مخاطبة النقابة، مؤكدا أن الرقمنة أصبحت سمة العصر والوسيلة الأسرع للتواصل بين اللجان النقابية والعمال من جهة وبين اللجان النقابية والنقابة العامة من جهة أخرى.

واستكمل: “تعمل النقابة في المرحلة الحالية على إطلاق موقع إلكتروني يتضمن كافة الخدمات التي تقدمها النقابة، مع إمكانية تقديم طلبات تأسيس اللجان النقابية، أو الالتحاق بها عبر الموقع الإلكتروني”، مشيرا إلى أن النقابة العامة ستنظم دورات تدريبية خلال الأيام القليلة القادمة للعاملين لديها ولدى اللجان النقابية حول كيفية تطبيق الرقمنة، من أجل تطبيق بداية التحول في أسرع وقت.

وقال مجدي البدوي، إن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، خاطبت وزارة الاتصالات رسميا، بطلب إرسال لجنة من الوزارة لإجراء التحول الرقمي للنقابة، مع استعداد النقابة على تحمل تكلفة هذا الأمر.

النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام مجدي البدوي عالم الرقمنة والديجيتال التحول الرقمي عالم الديجيتال اللجان النقابية

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