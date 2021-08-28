السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط تشكيل عصابي لسرقة مركبات التوك توك من أصحابها بالإكراه بمصر القديمة

توك توك
توك توك

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بسرقة مركبة "توك توك" من أحد الأشخاص كرهًا عنه تحت تهديد السلاح بمصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمنى بدوائر وأقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان) عقب قيامهم بسرقة مركبة "توك توك" من أحد الأشخاص كرهاً عنه تحت تهديد سلاح نارى "فرد خرطوش".

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا ًعصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية، وأقرا بارتكابهم واقعة سرقة مركبة "توك توك" من أحد الأشخاص بأسلوب المغافلة "ارشدوا عنها" بدائرة القسم "مُبلغ بسرقتها"، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف عليها، واتهمهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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