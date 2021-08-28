السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء العراقى يلتقى أمير قطر على هامش مؤتمر بغداد

الكاظمي يلتقي أمير
الكاظمي يلتقي أمير قطر

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، وذلك على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي انطلقت أعماله اليوم في العاصمة العراقية.

ووفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "رحب الكاظمي بزيارة أمير دولة قطر إلى العراق التي تعد الأولى له، ومشاركته في أعمال المؤتمر، وأعرب أيضًا عن تطلعه إلى توطيد أواصر التعاون المشترك، بين بغداد والدوحة في مختلف المجالات، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

أمير قطر يلتقي الرئيس العراقي

والتقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح، في قصر بغداد اليوم، بمناسبة زيارته للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بالعاصمة العراقية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، في بيانٍ عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووصل أمير قطر، إلى العاصمة العراقية بغداد، صباح السبت، للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي ينعقد في وقتٍ لاحق اليوم.

وكان في مقدمة مستقبليه والوفد المرافق بمطار بغداد الدولي، رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين العراقيين، وسفير دولة قطر لدى العراق، خالد بن حمد السليطي، وسفير العراق لدى دولة قطر، عمر البرزنجي، وأعضاء السفارة القطرية.

مؤتمر بغداد

وتوافد عدد من الزعماء العرب والأجانب، اليوم السبت، على العاصمة العراقية للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

ويشارك في المؤتمر عدد من الزعماء، أبرزهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيسا وزراء الإمارات والكويت وزير خارجية السعودية.

ويسعى العراق عبر المؤتمر إلى التأكيد على إعادة دوره السياسي في المنطقة، وتشير مصادر إلى أن المجتمعين سيؤكدون على دعم الحكومة العراقية ومكافحة الإرهاب.

رئيس الوزراء العراقي الكاظمي امير قطر تميم بن حمد آل ثاني مؤتمر بغداد

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وائل لطفي

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