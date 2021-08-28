مارثا محروس تطلق حملة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا

أطلقت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، عن حزب حماة الوطن، أمس مبادرة "صحتك تهمنا" لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، حيث فتحت النائبة مقرها لمنح المواطنين اللقاحات.

وقالت محروس، في تصريحات صحفية، إنه تم منح ما يقرب من 200 شخص الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وذلك في اليوم الأول لإطلاق المبادرة، على أن يتلقوا الجرعة الثانية في يوم 17 سبتمبر المقبل.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت أن مصر أنتجت 25 مليون جرعة من لقاح سينوفاك المصنع في مصر بمصنع “فاكسيرا”، مؤكدًة أن هناك حالات اكتشفت مصابة بمتحور "دلتا بلس" مما يستدعي سرعة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن الوصول إلى تطعيم 40% من الشعب المصرى نهاية 2021 هو هدف قومى ومطلوب ونسعى له، سواء من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى وكذلك الحكومة، وجميعنا نسعى لتحقيقه.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، في تصريحات لبرنامج يحدث في مصر، أن هناك إثباتا علميا أن عملية التطعيم بجانب الإجراءات الاحترازية الأخرى، والتي طبقت في إنجلترا ودول أخرى بدون شك يشكلان مع بعضهما حائط صد قوى ضد الإصابات بفيروس كورونا بصفة عامة، وضد المخاطر الشديدة التي تنتج من خلال الإصابة بهذا الفيروس.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن نسبة 40% من الشعب المصرى تشكل الغالبية العظمى الساحقة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بكورونا بحكم سنها أو أنها مصابة بأمراض مزمنة، خاصة أن 8,2 مليون من السكان أكثر من 60 عاما، وهناك فئات أكثر عرضة للإصابة بكورونا مثل أصحاب أمراض المزمنة بجانب الفئات الطبية وأعضاء هيئات التدريس.