انطلاق العرض المسرحى الجديد «فريدة» على مسرح الطليعة غدًا

يفتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، في السابعة والنصف مساء غد الأحد، العرض المسرحي الجديد "فريدة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، ‎عن نص "أغنية البجعة" لأنطون تشيخوف، من كتابة وإخراج أكرم مصطفى، على مسرح الطليعة بقاعة صلاح عبدالصبور.

‎"فريدة" من بطولة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبدالله، موسيقى محمد حمدي رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبدالعزيز، ماكياج روبي مهاب، العرض عن نص "أغنية البجعة" لأنطون تشيخوف، كتابة وإخراج أكرم مصطفى.

‎يذكر أن العرض يدور حول ممثلة تتذكر رحلتها الفنية، وما آلت إليه من نجاح وفشل خلال حياتها.

وفي سياق آخر، انطلق عرض "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، أول أمس، وبدأ جولته بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية ضمن مبادرة "حياة كريمة" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك حتى 5 سبتمبر المقبل.

وكان قد بدأ العرض ليلته الأولى من مركز شباب الغرينات، وذلك ضمن مشروع المواجهة والتجوال تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وهو المشروع الذي وضع خطته البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، وتنفذ الخطة فرقة مسرح المواجهة والتجوال.

ويتناول عرض "ولاد البلد" قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط، والهجرة غير الشرعية، وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود.. بطولة أحمد الرمادي، وليد الفوللي، ياسر الرفاعي، عبدالعزيز التوني، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي، إسراء حامد، أميرة عبدالرحمن، أبانوب شوقي، إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، كريمة أحمد، أمير عبدالحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، نجاة محمد فاطمة محمد، إسلام عصام، عمرو حسين، بتول عبدالله، تصميم إضاءة أبوبكر الشريف، استعراضات فاروق جعفر، تأليف مصطفى سليم، وإخراج محمد الشرقاوي.