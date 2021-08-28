السبت 28 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

انطلاق أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

جريدة الدستور

انطلقت منذ قليل أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في العراق بمشاركة عربية وخليجية.

وبحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العراقي، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم السبت، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي العراقي في بيان لها، إن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى، اليوم السبت، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، وذلك على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي انطلقت أعماله اليوم".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بين البلدين في مختلف المجالات، والتأكيد على دعم المملكة العربية السعودية للعراق في استضافته لهذا المؤتمر، وما يشكله من أهمية كبيرة في تأكيد أمن المنطقة واستقرارها".

يشار إلى أن العاصمة بغداد تحتضن اليوم السبت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول، فضلاً عن منظمات دولية.

واكتمل وصول الوفد العربية والدولية إلى العاصمة العراقية، السبت، للمشاركة في قمة بغداد "للتعاون والشراكة"، التي تركز على ترميم علاقات العراق بمحيطيه العربي والإقليمي، بالإضافة إلى تخفيف حدة التوترات الدبلوماسية في المنطقة.

وتشارك في القمة بالإضافة إلى العراق وفرنسا، كل من: مصر والسعودية والإمارات والكويت وقطر والأردن وتركيا وإيران، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية العراقية.

ويسعى العراق عبر المؤتمر إلى التأكيد على إعادة دوره السياسي في المنطقة، وتشير مصادر إلى أن المجتمعين سيؤكدون على دعم الحكومة العراقية ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تخفيف حدة التوترات الدبلوماسية في المنطقة.

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