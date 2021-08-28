السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أمين عام الجامعة العربية يصل العراق للمشاركة فى قمة بغداد

أحمد أبوالغيط
أحمد أبوالغيط

وصل إلى بغداد اليوم السبت الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط  للمشاركة في أعمال قمة بغداد للتعاون والشراكة، وكان باستقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.


وتنطلق في بغداد اليوم السبت قمة بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول غالبيتها دول الجوار الإقليمي ومنظمات عربية ودولية.


وبحسب مصادر عراقية فإن المشاركين فى القمة سوف يناقشون ملفات تتعلق بتوسيع الشراكة الاقتصادية ومحاربة الإرهاب، ودعم مشاريع إعادة الإعمار في العراق وتوسيع التعاون بين العراق ودول الجوار.


وتضم قائمة البلدان المشاركة كلًا من السعودية والكويت ومصر والأردن وقطر والإمارات وإيران وتركيا وفرنسا، إضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ودول مجموعة العشرين والأمين العام لجامعة الدول العربية وأمين عام مجلس التعاون الخليجى.
 

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

 

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

 

وقال الرئيس العراقي، صباح اليوم السبت، إن على جميع الأطراف احترام سيادة العراق لضمان استقرار المنطقة.

 

وأضاف صالح، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش مؤتمر بغداد للشراكة الذي يبحث تخفيف توترات المنطقة وتعزيز التعاون والشراكة: "أنه أمامنا العديد من التحديات سنتجاوزها بدعم دول المنطقة ودول غربية"، مشيرًا إلى تقديره دعم فرنسا للعراق في الحرب ضد الإرهاب.

 

من جهته، أكد ماكرون مواصلة دعم العراق في مكافحة الإرهاب، مضيفًا: "واجهنا معًا الإرهاب وسنستمر بذلك لأنه ما زالت هناك خلايا متطرفة".

بغداد أبو الغيط وزير الخارجية العراقي قمة بغداد منظمات عربية السيسي

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