محافظ أسيوط: تنفيذ مشروع صرف صحي قرية المطيعة بـ76 مليون جنيه

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع صرف صحي قرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط وذلك لخدمة 40 ألف نسمة والذي تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية وتحت إشراف جهاز المشروعات بالهيئة، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات للإسراع في نهو المشروع.

جانب من الجولة

رافقه خلال الجولة حسنى درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة والمهندس صابرعبدالرؤوف مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير عام تنفيذ الأعمال المدنية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندسة هبة مصطفى مدير الاعمال المدنية بالهيئة والمهندس محمود كامل رئيس قطاع أسيوط بشركة حسن علام المنفذة للمشروع.

جانب من الجولة

وبدأ المحافظ زيارته للموقع بتفقد أقسام المشروع الذي تبلغ تكلفته التقديرية حوالى 76 مليون جنيه ويتكون من محطة رفع وعدد 4 طلمبات وشبكات انحدار بطول 19 كم بأقطار مختلفة وعدايات وخط طرد ويتصل المشروع بمحطة رفع أولاد إبراهيم ثم إلى محطة صرف صحي عرب المدابغ الرئيسية مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والالتزام بتطبيق كافة إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لحماية العاملين بالمشروع خلال التنفيذ.

جانب من الجولة

واستمع المحافظ إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن ومسئولى شركة حسن علام "الشركة المنفذة " لمعدلات التنفيذ مشددًا على سرعة نهو الأعمال في توقيتاتها المحددة وفقاً للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة لسرعة تشغيل المشروع وذلك تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

جانب من الجولة

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى جاهدة لإحداث طفرة ملموسة على مستوى كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين وأهمها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيراً إلى وضع كافة الإمكانيات والآليات التي تتوافر لدى المحافظة لكل المشروعات الخدمية والتنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة لافتًا إلى حرصه على متابعة المشروعات التي تتم علي أرض الواقع ميدانيًا للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والدفع بها وتذليل ما يعترضها من معوقات للانتهاء منها وفقاً للجدول الزمني المحدد ، فضلا عن الوقوف على احتياجات المواطنين من الخدمات والمرافق العامة.

مشروع محطة صرف صحى المطيعة