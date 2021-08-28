مصادر: مطار مرسى علم يجتاز التفتيشات الفنية والأمنية الألمانية

اجتازت السلطات الممختصة بمطار مرسى علم الدولي، التفتيشات الألمانية التى أجريت خلال الفترة القليلة الماضية، تميهدا لبحث عودة الرحلات الجوية الدولية السياحية الألمانية القادمة من مختلف الولايات الألمانية، في ظل حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى البلاد، رغم الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم جراء استمرار وانتشار وتفشي فيروس كورونا، وفق مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن وفد أمني رفيع المستوى من وزارة النقل الألمانية قد تفقد خلال الفترة القليلة الماضية، صالات السفر والوصول الدولية والداخلية بمطار مرسى علم الدولي، وتابع وسائل الحماية الأمنية والتأمينية المتبعة بالمطار، فضلا عن الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية والصحية التي تتبعها السلطات المختصة بمطار مرسى علم، لضمان سلامة الوفود السياحية الألمانية المقرر وصولها إلى مدينة مرسى علم خلال سبتمبر المقبل.

وأشارت المصادر إلى أن وفدا رفيع المستوى بوزارة الطيران المدني بقيادة اللواء طيار منتصر مناع ميهوب، نائب وزير الطيران المدني، قد تفقد أيضا خلال الأيام الماضية الإجراءات والتدابير الاحترازية والأمنية المتبعة بمطار مرسى علم الدولي، في ظل حرص وزارة الطيران المدني بالاهتمام بالتفيشات الدورية الفنية والأمنية على منظومة المطارات التابعة لها، تزامنا مع قرب حلول الفصل الشتوي والذي من المتوقع أن يشهد كثافة مرتفعة في معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلفة الجنسيات، خاصة مع عودة السياحية الروسية إلى المنتجعات المصرية وزيادة الإخطارات السياحية المختلفة لتسيير رحلات سياحية منتظمة وغير منتظمة الى المطارات المصرية.

وأوضحت المصادر أن هناك لجنة فنية متخصصة بوزارة الطيران المدني ستقوم خلال الأيام المقبلة برئاسة اللواء طيار منتصر مناع ميهوب نائب وزير الطيران المدني ، بالتفتيش على كافة المطارات التابعة للوزارة، للاطمئنان على الإجراءات الأمنية والتأمينية والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة بتلك المطارات، في ظل الظروف الصحية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، وتزامنا مع زيادة الأفواج السياحية الوافدة إلى البلاد خلال الفترة الراهنة.