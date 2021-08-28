السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توقيع الكشف الطبى على 1100 مواطن من أهالى الضبعة

قافلة طبية في مستشفي
قافلة طبية في مستشفي الضبعة بمطروح

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح أنه تم الانتهاء من فاعليات القافلة الطبية التي أقيمت في مستشفي الضبعة المركزي، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسة ابراهيم بدران ومستشفيات دار العيون. 

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قافلة طبية في مستشفي الضبعة  بمطروح 

وشملت القافلة عددا من التخصصات وهي “الرمد، الباطنة، الجلدية، الأطفال، النساء، العظام، المسالك، أنف وأذن”، حيث تم توقيع الكشف الطبى على ١١٠٠ متردد من أهالى مدينة الضبعه وضواحيها. 

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قافلة طبية في مستشفي الضبعة  بمطروح 

كما تم إجراء  ٢٦ عملية جراحية بجراحات العيون، بالإضافة إلى إجراء قياس وعمل نظارات طبية لـ ٢٣٢ مترددا وسيتم تسليمها فى خلال أسبوع. 

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قافلة طبية في مستشفي الضبعة  بمطروح 

جاء ذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور محمد علي المتولي وكيل وزارة الصحة بمطروح  والدكتورة آية نعمان وكيل المديرية.

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قافلة طبية في مستشفي الضبعة  بمطروح 

وكان قال  الدكتور محمد علي  وكيل وزارة الصحة في مطروح، أمس الجمعة، انه تم التعاقد مع الدكتور حسام عاشور ضرغام استشاري الأمراض العصبية ورئيس وحدة عناية مركزة جراحة مخ و أعصاب أطفال فيجامعة الاسكندرية ورئيس لجنة ضمور العضلات لمبادرة  رئيس الجمهورية.

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قافلة طبية في مستشفي الضبعة  بمطروح 

وأوضح وكيل صحة مطروح أنه تم التعاقد لتكوين وحدات عناية مركزة أطفال بمستشفيات المحافظة وإنشاء أول مركز تأهيلي وعيادة عصبية وسلوكية بمستشفي الأطفال التخصصي مؤكدا علي أنه سيتم العمل  يوم الخميس من كل اسبوع وذلك في مستشفي الأطفال التخصصي

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قافلة طبية في مستشفي الضبعة  بمطروح 

جاء ذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وحرص مديرية الصحة بمطروح علي تحسين الخدمة الصحية بالمحافظة و توفير التخصصات النادرة   للعمل بمستشفيات المحافظة لخدمة أهالي مطروح.

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قافلة طبية في مستشفي الضبعة  بمطروح 

كما أكدت الدكتورة سارة عبد الفتاح مدير المنطقة السادسة للتأمين الصحي في مطروح ان انطلقت مبادرة رئيس الجمهورية لمرضي ضمور العضلات بمحافظة مطروح وذلك في عيادات مطروح النموذجية للتأمين الصحي.

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قافلة طبية في مستشفي الضبعة  بمطروح 

وأوضحت  أنه تم  مناظرة الحالات من قبل  الدكتور حسام عاشور  ضرغام استشاري امراض عصبيه اطفال ورئيس وحده عنايه مركزه جراحه مخ واعصاب اطفال جامعه أسكندريه واستشاري التأمين الصحي عصبيه اطفال ورئيس لجنه ضمور العضلات لمبادرة رئيس الجمهورية (إسكندرية ومطروح) ورئيس قسم العصبية للأطفال بمستشفى الجامعة بالإسكندرية.

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قافلة طبية في مستشفي الضبعة  بمطروح 
وكيل وزارة الصحة المجتمع المدنى توقيع الكشف الطبي مستشفي الضبعة المركزي قافلة طبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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