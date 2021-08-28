«تضامن النواب» تنعى الإعلامي حمدي الكنيسي

نعى الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى، الإعلامي حمدي الكنيسي، رئيس الاذاعة المصرية الأسبق وابن محافظة الغربية ، والذي وافته المنية عن عمر ناهز 80 عاماً إثر إصابته بأزمة صحية.

وتقدم القصبي، في بيان له، بخالص العزاء والمواساة لشعب مصر وأسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكانت قد نعت الهيئة الوطنية للصحافة، رئيساً وأعضاء، ببالغ الحزن والأسى الإذاعي والإعلامي حمدي الكنيسي، الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته وواسع مغفرته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وحمدى الكنيسي قامة إذاعية وإعلامية ضخمة، وصاحب بصمات إعلامية متميزة علي مدار تاريخه المهني.

ونعى مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، ببالغ الحزن والأسى وفاة الإذاعي القدير حمدى الكنيسى الذى وافته المنية بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

وقال نقيب الإعلاميين إن الإذاعى الكبير حمدى الكنيسى كان رمزا إعلاميا كبيرا وأستاذا وأبا تعلمنا منه الكثير على المستوى الشخصى والأخلاقى والعمل الإداري والمهني.

وأضاف طارق سعدة، أن الراحل كان من رواد الإذاعة المصرية، حيث التحق بها عام 1963 وقدم العديد من البرامج منها "ليالى الشرق، والرياضة العربية فى أسبوع كما نقل رسائل إذاعية من السويس خلال معارك أكتوبر 1973، وقاد قوافل صوت العرب للاحتفال بالثورات العربية وأهم برامجه "مع العمال العرب دعوة على السحور وعمل مذيعًا للنشرة فى البرنامج العام وتدرج فى المناصب حتى أصبح رئيسًا للإذاعة المصرية عام 1997 حتى 2001.

ولفت نقيب الإعلاميين إلى أن الراحل كان واحدًا من أبرز مراسلى حرب أكتوبر 1973 وله مواقف وطنية كثيرة فضلا على أنه تأسست على يديه أول نقابة للإعلاميين.

وقدم مجلس نقابة الإعلاميين خالص العزاء لأسرة الإذاعى القدير، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمنا وذويه الصبر والسلوان.