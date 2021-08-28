تجديد حبس تاجر مخدرات ضبط بـ130 طربة حشيش في الإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 130 طربة حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بمحافظة قنا، بمزاولة نشاط اجرامي تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذ من دائرة قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة القسم.

بتفتيشه عثر بحوزته على 130 طربة من مخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

كانت قد قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 85 طربة حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح، تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه، متخذاً من دائرة قسم شرطة برج العرب غرب الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين وألقي القبض عليه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبتفتيشه عثر بحوزته على 85 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12٫750 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته قرر حيازته المضبوطات بقصد ترويجها علي عملائه وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 770٫000 سبعمائة وسبعون ألف جنيه تقريباً، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.