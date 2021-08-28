قمة بغداد للتعاون والشراكة تنطلق بمشاركة دولية واسعة

تنطلق في بغداد اليوم السبت وقائع مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول غالبيتها دول الجوار الأقليمي ومنظمات عربية ودولية.



وبحسب مصادر عراقية فإن المؤتمر سيناقش ملفات تتعلق بتوسيع الشراكة الاقتصادية ومحاربة الإرهاب ودعم مشاريع إعادة الإعمار في العراق وتوسيع التعاون بين العراق ودول الجوار.



وتضم قائمة البلدان المشاركة كل من السعودية والكويت ومصر والاردن وقطر والإمارات وإيران وتركيا وفرنسا إضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ودول العشرين والأمين العام لجامعة الدول العربية.



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اول الواصلين إلى العراق للمشاركة في أعمال القمة فيما ينتظر وصول الوفود الأخرى اليوم.



وذكرت مصادر في الحكومة العراقية أن وقائع المؤتمر ستنطلق في الساعة الحادية عشرة بتوقيت بغداد وتستمر لغاية الساعة السادسة مساء في المبنى الحكومي بداخل المنطقة الخضراء فيما تم تهيئة مركز اعلامي داخل فندق الرشيد لتغطية وقائع المؤتمر.



واستقبلت نقابة الصحفيين العراقيين صحفيين وإعلاميين من 10بلدان عربية واجنبية لتغطية فعاليات مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة.



وأعلنت السلطات الأمنية خطة أمنية لتأمين عملية انعقاد مؤتمر القمة ونشرت قوات عسكرية وأمنية في جميع الطرق التي ستمر بها مواكب ضيوف العراق من دون تطبيق إجراءات حظر التجوال.



وزينت شوارع بغداد باعلام الدول المشاركة في مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة.

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، 7 آلاف و202 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى مليون و862 ألفا و983 حالة.



وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- أنه تم تسجيل 8 آلاف و11 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و703 آلاف و252 حالة بنسبة شفاء 91.4%.

وأشارت إلى تلقي 119 ألفا و751 شخصا للقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليصل إجمالي من تلقوا اللقاح في البلاد إلى 3 ملايين و259 ألفًا و77 شخصًا.



وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 79 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفا و559 حالة.