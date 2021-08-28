مشاركة الرئيس السيسى فى قمة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تتصدر اهتمامات الصحف

تصدرت مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العالمية الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم السبت، بالإضافة إلى انطلاق مؤتمر (بغداد للتعاون والشراكة) بمشاركة مصر.





ففي صحيفة (أخبار اليوم) وتحت عنوان (الرئيس السيسي يشارك في القمة العالمية لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا) قالت الصحيفة إن الرئيس السيسي شارك، الجمعة، عبر الفيديو كونفرانس، في القمة العالمية الرابعة لمبادرة مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا، والتي تنظمها ألمانيا سنوياً بمشاركة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مع لفيف من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة والأعضاء بمجموعة العشرين، إلى جانب رؤساء عدد من المؤسسات الدولية الشركاء بالمبادرة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن مشاركة الرئيس السيسي في قمم مبادرة الشراكة مع أفريقيا يأتي في إطار ما تمثله من محفل عالمي هام للتواصل المستمر مع مجموعة العشرين، فضلاً عن توفيرها لمنصة متميزة لشرح التجربة المصرية والإنجازات التنموية التي تحققت في مصر على مدار السنوات الماضية.





وتحت عنوان (اليوم.. انطلاق "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة") قالت صحيفة (الجمهورية) إن صباح اليوم، ينطلق مؤتمر (بغداد للتعاون والشراكة) بمشاركة مصر وتركيا وإيران والسعودية والكويت والأردن وقطر والإمارات وفرنسا، إضافة إلى الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي.



وأضافت الصحيفة أن المؤتمر يناقش السبل الكفيلة لحل المشاكل بالمنطقة لتهيئة الظروف المناسبة لإقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.



وقال الرئيس العراقي برهم صالح إن المؤتمر سيساهم في التعاون من أجل تخفيف حدة التوترات والأزمات التي تكتنف المنطقة، ودعم مسار الحوار البنّاء في سبيل ذلك، لافتاً إلى أن الحضور الواسع فيه يدل على الاهتمام بالعراق والرغبة في ضمان أمنه واستقراره.



أما صحيفة (الأهرام) قالت- تحت عنوان (مصر تفوز بعضوية مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي)- إن مصر ممثلة في البريد المصرى فازت بعضوية مجلسي الادارة والاستثمار البريدي لمدة أربع سنوات في الانتخابات التي أجراها اتحاد البريد العالمي خلال دورته السابعة والعشرين المنعقدة خلال الفترة من 9 حتى 28 أغسطس بأبيدجان.



وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت أن فوز مصر بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي باتحاد البريد العالمي يعكس تقدير المجتمع الدولي لمكانة مصر ودورها الريادي ومشاركتها الفاعلة في المحافل الإقليمية والدولية لتطوير السياسات البريدية، بما يتواكب مع تنامي دور المؤسسات البريدية حول العالم، والتي أصبحت تقدم إلى جانب الخدمات البريدية؛ خدمات متنوعة تمثل قيمة مضافة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمعات.



وحول نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات، قالت صحيفة (المصري اليوم)- تحت عنوان (مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى.. "الطب كامل العدد")- إن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعلن، غدا الأحد، نتائج المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات، في مؤتمر صحفي، على أن تكون النتائج متاحة على الموقع الإلكتروني فور الانتهاء من المؤتمر، بالإضافة لإعلان الحد الأدنى لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية وعدد الطلاب الملتحقين بها في كل شعبة.



وأضافت الصحيفة أن المرحلة الأولى تنافس فيها 118 ألفا و280 طالبا، على الالتحاق بكليات القمة، والتي تشير المؤشرات لحجز كافة الأماكن بالقطاع الطبي باستثناء الطب البيطري والتمريض، فيما ستتواجد أماكن شاغرة بكلية الهندسة، وكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أما الشعبة الأدبية فستكون كليات القمة كاملة العدد، وهي الاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والألسن والآثار، وسيتبقى لطلاب المرحلة الثانية كامل الأماكن بباقى الكليات النظرية.



وفي السياق ذاته، أشارت الصحيفة إلى أن مكتب التنسيق يبدأ، اليوم، عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز القدرات المؤهلة لهذه الكليات، وتستمر حتى 11 سبتمبر المقبل.





وعلى الصعيد الرياضي، وتحت عنوان (مصر تتوج بفضيتين في رفع الأثقال ببرالمبياد طوكيو)، قالت صحيفة (الشروق) إن البطل المصري شريف عثمان توج بالميدالية الفضية لمنافسات وزن 59 كجم لمسابقات رفـع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، وذلك بعدما نجح في رفع ثقل بوزن 187 كجم ليحقق الميدالية الفضية الأولى في تاريخه والبارالمبية الرابعة له.



وأضافت الصحيفة أن عثمان احتل المركز الثاني في الترتيب العام خلف الصيني يوجنكاي كي صاحب الميدالية الذهبية، والذي تمكن من رفع ثقل وزنه 187 كجم ولكن وزن الأخير كان أخف من الرباع المصري، وهو ما رجح كفته في الفوز بالمركز الأول.



وأشارت إلى أن رحاب رضوان توجت بالميدالية الفضية الثانية لمصر بعد أن حلت ثانية في منافسات 50 كجم لرفع الأثقال؛ حيث نجحت في رفع ثقل وزنه 117 كجم في المحاولة الأولى لتحطم الرقم البارالمبي، قبل أن تتمكن من رفع ثقل وزنه 120 كجم في المحاولة الثانية.