39 محضر متنوع في حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية ورفع الإشغالات بالمنيا

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حملة مسائية بقيادة نائب رئيس المركز والمدينة لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والنظافة ورفع إشغالات الطريق تمكنت خلالها من تحرير 39 محضر متنوع من المخالفات.

حملة إشغالات الطريق بالمنيا

كان الدكتور رجب قياتى نائب رئيس مركز ومدينة المنيا يرافقه قسم الإشغالات وعضو الإيرادات ومسئول الإعلام قد قاد حملة لمتابعة الإجراءات الاحترازية ومواعيد غلق الورش ومتابعة الحالة العامة بشوارع المدينة من نظافة وانارة ورفع الإشغالات التي تعيق حركة السير أسفرت الحملة عن تحرير 39 مخالفة جاءت على النحو التالي 19 محضر مخالفة الإجراءات الاحترازية، 16 محضر نظافة ، 4 محاضر إشغال

حملة إشغالات الطريق بالمنيا

كما واصل حي وسط المدينة حملات النظافة الليلية وأخرى لرفع الإشغالات من شوارع الحى عبارة عن أحجار وبلدورات تعيق حركة المواطنين والمركبات وتتسبب في التكدس المروري، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا بالمتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين والمركبات.

حملة إشغالات الطريق بالمنيا

ومن جانبه أكد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، على استمرار الحملات لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، مهيبًا بالسادة المواطنين الالتزام بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية من خلال الالتزام بارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد وعدم التواجد في أماكن التجمعات و التي تعد من أسباب نقل العدوى، وكذلك عدم التعدي على حرم الطريق والأرصفة الجانبية بأي نوع من أنواع الإشغال وإلا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

حملة إشغالات الطريق بالمنيا

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي بضرورة المتابعة الدقيقة والدورية للالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء مع تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الطرق العامة وتطبيق الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن على المخالفين.

حملة�إشغالات الطريق بالمنيا

حملة�إشغالات الطريق بالمنيا

حملة�إشغالات الطريق بالمنيا

حملة�إشغالات الطريق بالمنيا

حملة�إشغالات الطريق بالمنيا

حملة�إشغالات الطريق بالمنيا

حملة�إشغالات الطريق بالمنيا

حملة�إشغالات الطريق بالمنيا

حملة�إشغالات الطريق بالمنيا

حملة�إشغالات الطريق بالمنيا