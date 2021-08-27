السبت 28 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إحضار لفائف التوراة.. لماذا دشن بينيت معبدا متنقلا فى أمريكا؟ (صور)

رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت

اضطر نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى إعادة تنسيق جدول أعماله بسبب تأجيل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، داخل البيت الأبيض، لمدة يوم.

معبد إسرائيلي متنقل

معبد متنقل لأداء الصلاة

ولجأ الوفد الإسرائيلي المرافق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال زيارته إلى واشنطن، إلى إقامة كنيس متنقل "معبد" داخل فندق الإقامة، لأداء صلاة السبت المقدس، وفق ما تنص عليه الديانة اليهودية.

لفائف التوراة بصحبة رئيس الوزراء الإسرائيلي

وأقام الوفد معبدا متنقلا مع لفافة توراة في الفندق الذي يقيم فيه بينيت، ومن المتوقع أن يؤدوا الصلاة في واشنطن خلال يوم السبت، وذلك بسبب مدة الإقامة هناك، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية "كان".

بينيت يؤدي صلاة الفجر في واشنطن

ولن تكون تلك المرة هي الأولى التي يؤدي فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي الصلاة اليهودية خلال زيارته إلى أمريكا.

وأدى رئيس الوزراء الإسرائيلي صلاة الفجر في أول أيام اجتماعاته مع المسؤولين الأمريكيين في واشنطن، يوم الأربعاء الماضي.

ونشرت إسرائيل، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" باللغة العربية، حينها، صورة بينيت وهو يؤدي صلاة الفجر داخل مقر إقامته بالولايات المتحدة.

وقالت: "‏رئيس الوزراء بينيت يصلي صلاة الفجر في واشنطن قبيل لقاءاته مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين ومستشار الأمن القومي الأمريكي".

لقاء بايدن وبينيت

والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم، مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض.

وأكدا بايدن وبينيت، في بيان مشترك، أن العلاقات بين إسرائيل وأمريكا في أقوى حالاتها، مشيرين إلى أنهما متفقان على أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية على الإطلاق.

في السياق ذاته، قال الرئيس الأمريكي إنه سيناقش مع بينيت عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مضيفًا أنهما سيبحثان العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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