الثقافة السورية تعلن أسماء الفائزين فى المسابقة الوطنية الأولى لليافعين

أعلنت وزارة الثقافة السورية، مساء اليوم، أسماء الفائزين بالمسابقة الوطنية الأولى لليافعين لآلة القانون على خشبة مسرح القاعة متعددة الاستعمالات في دار الأسد للثقافة والفنون.

وحازت على المركز الاول ميس خلوفن والمركز الثاني حسين علي، والمركز الثالث جمانة قويدر؛ في حين حصل كل من حمزة شحادة وهيثم البربودي وعلي ديب على شهادات تقدير.

المسابقة التي تأتي تجسيدا لأهداف وزارة الثقافة في رعاية الإبداع والمبدعين ودعم المواهب قسمت لثلاثة مراحل شارك فيها 11 متسابقا ومتسابقة من مختلف المحافظات ليصل الى المرحلة النهائية 6 مشتركين.

وضمت لجنة تحكيم مسابقة آلة القانون بالإضافة الى المنسق العام للمسابقة المايسترو عدنان فتح الله عميد المعهد العالي للموسيقا، منسقة جائزة الة القانون الموسيقية القديرة ديمة موازيني والموسيقيين الأكاديميين سامر صالح وسيلفي سليمان وعلاء عبد الله.

وشبهت الموسيقية موازيني المتسابقين اليافعين بالبراعم الخضراء التي تبشر بالخير للأيام الجميلة المقبلة مبينة ان المتسابقين جميعا اعطوا من شخصياتهم وروحهم وتقنياتهم في حين تميز برنامج المسابقة بالصعوبة بهدف تقديم مستوى عال من الاداء.

ولفتت الى ان الفروق بين المتسابقين الذين حصلوا على المراكز الاولى بسيطة بتفاصيلها الصغيرة، معربة عن تفاؤلها بالمستقبل القريب لكون سورية" حلوة باولادها" متوجهة بالشكر للاهالي الذين يدافعون عن حقوق اطفالهم بصقل مواهبهم في هذا الزمن الصعب.

ومن المقرر ان تعلن جائزة الالات النفخية الشهر المقبل وجائزة الة الكمان في تشرين الاول المقبل.

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