نجاة فرح الزاهد من الموت في حادث سير

تعرضت الممثلة الشابة فرح الزاهد، لحادث تصادم بسيارتها، عصر اليوم الجمعة، بينما لم تتعرض لأي اصابة بعد التصادم.

وأعلنت عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور الشهير إنستجرام أنها بخير بينما كانت الخسائر في السيارة نفسها.

وقالت فرح الزاهد، عبر "ستوري" مرفق معها صورة: "الحادث وقع اليوم وأنا بخير وجميع ممن كانوا معي في السيارة الأخرى التى اصطدمت بها، مطالبة بتوخي الحذر أثناء القيادة".

وكانت الفنانة فرح الزاهد، كشفت مؤخرًا أنها تعانى من مرض OCD أو الوسواس القهرى، مضيفة أن أى شخص يمكن أن ينتحر بسبب هذا المرض.

وقالت فرح، خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي": "أعاني من مرض الوسواس القهرى منذ فترة وأرى أنه عبارة عن كابوس"، لافتة إلى أنه ليس مرض للتباهي والإصابة بهذا المرض تؤدى إلى الانتحار.

وأوضحت فرح، أن مرض الوسواس القهرى أنواع وأنا لست مصابة بهذه الأنواع كلها ولكن مصابة بمعظمها، ومنذ صغرى وأنا أقوم بعمل تصرفات غريبة لا يفعلها كل الناس، مؤكدة: "كان لدى 7 سنوات وكنت أشك أن دولابى أغلق أم لا أكثر 20 مرة".

وكانت آخر أعمال الفنانة فرح الزاهد شقيقة الفنانة هنا الزاهد هو مسلسل "الطاووس" في شهر رمضان الماضى، مع جمال سليمان، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، وفرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وسيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وقالت الفنانة فرح الزاهد في تصريحات صحفية من قبل، إن هناك مشهد صعب في مسلسل " الطاووس" وهو مشهد ضربها في المسلسل .

كانت أولى تجارب فرح الزاهد فى مجال التمثيل من خلال دور صغيرفى مسلسل "زواج بالإكراه" عام 2015، ثم شاركت فى مسلسل "الطاووس" الذى تم عرضه خلال الموسم الرمضانى المنقضى كما شاركت فى مسلسل " حلوة الدنيا سكر" ، وهى الشقيقة الصغرى للفنانة هنا الزاهد حيث تكبرها هنا بعامين ونصف وهى خريجة اعلام وشاركت مع شقيقتها اثناء الطفولة فى كليب اغنية "بابا فين ".