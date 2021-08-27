دفتر عزاء.. كيف نعى الإعلاميون حمدي الكنيسي؟

سادت حالة من الحزن عقب إعلان وفاة الإعلامي حمدي الكنيسي نقيب الإعلاميين ورئيس الإذاعة المصرية الأسبق عن عمر ناهز 80 عامًا.



ونعى شقيقه علي الكنيسي: «افتقدنا رجلا وطنيا حمل هموم الوطن على عاتقه وفارق الحياة بروحه لكن سيظل خالدا بحكايته وسيرته الحسنة».

كما تقدمت رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية بخالص العزاء لأسرته: «فقدنا إذاعيا قديرا وقامة إعلامية ووطنية كبيرة».

وقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام التعازي لأسرة الراحل: «رحل عن عالمنا اليوم تاركا أرث من الأعمال الإذاعية المتميزة تعد بصمة وعلامة مميزة في تاريخ الإذاعة المصرية».

كما نعاه الإعلامي الكبير محمد عبده بدوي الكنيسي: «الإذاعي القدير أستاذنا حمدي الكنيسي رئيس الإذاعة الأسبق في ذمة الله، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته».

وقال الإعلامي عمر الليثي: «فقدنا إذاعيا قديرا وقامة إعلامية ووطنية كبيرة».

ونعى المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء هاني يونس الراحل، قائلا: «وداعا الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي رحمك الله أستاذنا».