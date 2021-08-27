الجمعة 27 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط زعيم عصابة دائري البساتين

حبس
حبس

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على زعيم تشكيل عصابة هرب بعد مطاردة مثيرة أعلى دائرى البساتين ليلة أمس أسفرت عن مقتل وإصابه شريكيه.

ونجحت أجهزة الأمن فى تتتبع مسار هروب المتهم وتم ضبطه مختبئا داخل شقة بمنطقة السلام وبحوزته السلاح الذي استخدمه في إطلاق النار على ضابط الشرطة الذى كان يقود قوة أمنية لملاحقته مما تسبب فى إصابة سيدة تصادف مرورها.

تعود الواقعة لتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده انه أثناء تواجد قوة من مديرية أمن القاهرة أعلى الطريق الدائري بالبساتين فى اتجاة التجمع استغاث بهم أحد المواطنين لقيام 3 أشخاص بمحاولة خطفه وسرقته بالإكراه، مستقلين سيارة ميكروباص بدون لوحات، مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء أحدثت به جرح قطعى بفروة الراس نتيجة ضربه بمطواه من أحد المتهمين.

وقامت القوة الأمنية بمطاردة السيارة على الطريق الدائرى، التى يستقلها التشكيل العصابي وتبادل اطلاق النار ومصرع السائق وإصابة سيدة تصادف مرورها.

فيما قام أفراد العصابة بإطلاق النيران على قوات الشرطة، فبادلتهم القوات إطلاق النيران مما نتج عنه مصرع قائد السيارة، وإصابة أحد أفراد التشكيل العصابى وفرار أحد المتهمين وبحوزته فرد خرطوش، وتم ضبط المتهم المصاب وبحوزته سلاح أبيض المستخدم فى إحداث إصابات بالمجنى عليه.

وأثناء مبادلة المتهمين إطلاق النيران أصيبت إحدى السيدات حال استقلالها سيارة تصادف مرورها بمكان الواقعة، وأمر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على زعيم تشكيل عصابى مطاردة مثيرة دائري البساتين شقة بمنطقة السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

حقيقة تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات 2021

تشييع جثمان الإعلامى حمدى الكنيسى من مسجد الحصرى بأكتوبر غدا

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

عرائس «دكان الفرحة»: الرئيس مدّ يد العون للفقراء وستر البنات

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

وداعا.. صوت المعركة

صفاء النجار

فيلم «الإنس والنمس» التدمير الذاتى لفن السينما

ماجد حبته

داعش المستجد!

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

صور

التعادل السلبى يحسم الشوط الأول لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

«ليلة بيضاء».. شوارع القاهرة تتزين بأعلام الزمالك (صور)

محمد منير على المسرح الروماني بالإسكندرية

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة حاسمة.. ملفات ساخنة على أجندة بينيت فى واشنطن

سارة شريف تكتب: ورطة الانسحاب

عملية السلام وإيران.. بيان مشترك لبينيت وبايدن من البيت الأبيض