وفد من وزارة الطيران يزور جنوب السودان لمناقشة آفاق التعاون

كشفت مصادر بوزارة الطيران المدني، عن زيارة وفد رفيع المستوى بوزارة الطيران بقيادة اللواء طيار منتصر مناع ميهوب، نائب وزير الطيران، إلى دولة جنوب السودان، اليوم الجمعة، لمتابعة آخر المستجدات والتطورات بشأن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أواخر العام الماضي، للشراكة بين شركتي "آير كايرو" وSouth Sudan Supreme Airline، والتي بمقتضاها يحق للأولى التابعة لوزارة الطيران المدني الحصول على حقوق النقل داخل جنوب السودان وخارجها.

وأضافت المصادر لـ"الدستور"، أن وفد وزارة الطيران المدني ستناقش آخر الرتوش الفنية والإدارية والمالية، استعدادا للتشغيل الفعلي والرسمي بين شركتي “آير كايرو” وSouth Sudan، خاصة في ظل التوسعات المصرية في القارة الإفريقية بمختلف المجالات والأنشطة، فضلا عن الزيادة المالية المتوقعة التي ستحصل عليها منظومة الطيران المدني المصري خلال الفترة المستقبلية.

وأشارت إلى أن الوفد المصري سينهى زيارته الرسمية بدولة جنوب السودان، وسيصل لمطار القاهرة الدولي، الاثنين المقبل، عبر شركة مصر للطيران، موضحا أن الوفد قد ضم كلا من اللواء طيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني وحسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة اير كايرو وبعض المسئولين بالشركة الوطنية للطيران "مصر للطيران".

وكانت وزارة الطيران المدني قد وقعت اتفاقية ومذكرة تفاهم مع مسؤولي سلطة الطيران المدني بدولة جنوب السودان شهر نوفمبر المقبل.

وتشهد المطارات ذات المقاصد المصرية، خلال الآونة الأخيرة، زيادة ملحوظة في معدلات التشغيل رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم، خاصة مع بدء العديد من دول العالم في عمليات التطعيم بلقاحات فيروس كورونا المستجد، ما يسهل عمليات التنقل والسفر بين الدول خلال الفترة المقبلة، خاصة مع حلول الفصل الصيفي.

وتلتزم المطارات، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.