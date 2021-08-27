محمد حمدتو يكشف واقعة تنمر حولت والده لأشهر لاعب تنس طاولة في العالم

من قلب المعاناة تولد المعجزة.. نجح لاعب تنس الطاولة المصري إبراهيم حمدتو في خطف الأضواء، خلال اليوم الأول من منافسات دورة الألعاب البارالمبية التي تقام حاليًا في طوكيو.

قال محمد إبراهيم حمدتو في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن والده تعرض لحادث قطار وهو في سن العاشرة ليفقد على إثره ذراعيه الاثنين، معربا عن مدى سعادته وفخره بالإنجازات التي وصل لها والده قائلًا: "بابا كان بيبذل قصارى جهده في التمرين وكان بيتمرن فترتين في اليوم كل فترة ساعتين".

وأشار إلى أنه رغم عدم قدرة والده في التأهيل لنهائي البارالمبية إلا أنه ما زال فخور به، مؤكدًا أن والده كان يقسم كل وقته بين أسرته وعمله والتمرين وأن خسارته لن تقف حائل أو عقبه في طريقة بل سيأخذ منها دافع للاستمرار في مسيرته الرياضية.

وكشف محمد إبراهيم عن السر وراء دخول والده إبراهيم حمدتو عالم تنس الطاولة قائلًا: "في بداية و اول ما قرر يلعبها كان بيتفرج على اتنين اصحابه بيلعبو ف كان بيحكم بينهم ف واحد منهم قاله احكم في حاجة انت تقدر تمارسها و من هنا كانت الكلمة دي بدل ما هي تهده قوته وبدء في ممارسة اللعبة وتحقيق كل الانجازات دي".

وعلق محمد إبراهيم على خبر أنه أول رياضي مصري يظهر كشخصية "أنمي" بجانب تميمة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، الدمية سومتي قائلًا:" الحمدالله والدي اجتهد عشان يرفع رأس مصر وراس عياله اللي دايمًا هيبقوا فخورين بيه".

وأكد محمد أن الإرادة والعزيمة موجودة عند أي إنسان وأنه يستطيع فعل المستحيل أي كانت التحديات التي يواجها قائلًا: "هذا هو السبب وراء تحقيق والدي إبراهيم الميدالية الفضية في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة ثلاث مرات، خلال أعوام 2011، 2013، 2015".

وذكر محمد حمدتو، أن والده هو الوحيد بالعالم الذى يلعب تنس الطاولة بـ"فمه" موضحًا أن والده لم يكن يتخيل أن يصل لتلك المكانة فهو كان يعمل نجارا فى دمياط، وكان آخر طموحه أن يكون نجارا ولديه ورشة ولكن والده قرر تغير مسار حياته تماما ليبدأ ان يتدرب مع نفسه على الحائط فى مركز الشباب لمدة عام، وكانت أول مباراة له مع الشخص الذى قام بتنمر عليه من قبل".

وأكد محمد أنه ورغم خسارة والده في أولى مبارياته ببارالمبياد طوكيو 2020 أمام نظيره الكوري الجنوبي بارك هونغ كيو بنتيجة 3-0، لن يتوقف في تشجيعه ودعمه مؤكدًا ان والده أصبح حديث العالم بأكمله خاصة بعد إشادة الاتحاد الدولي لتنس الطاولة كثيرا بلاعب إبراهيم حمدتو.

جدير بالذكر أن حمدتو فاز بالعديد من الألقاب على المستوى المحلي والدولي ونجح في حصد الميدالية الذهبية الشرفية في بطولة إفريقيا لتنس الطاولة عام 1991 وحصل على المركز الرابع في بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة عام 2005 وفي عام 2011، حصل على الميدالية الفضية في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة. وفي عام 2013، ميدالية فضية في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة.