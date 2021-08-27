البنتاجون: ملتزمون بإنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان نهاية أغسطس

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم، أنه يتم التنسيق مع طالبان بشأن حفظ الأمن في محيط مطار كابول، بعد تفجير أمس الخميس.

وفجر جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون، خلال المؤتمر الصحفي اليومي للوزارة، مفاجأة حيث أكد أنهم لا يعتقدون أن هناك انفجارًا ثانيًا في هجوم كابول ولم يكن هناك سوى انتحاري واحد.

وقال إن تنظيم داعش الإرهابي لن يمنع واشنطن من استكمال عمليات الإجلاء من كابول، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 5 آلاف مواطن أمريكي حوالي 5400 أمريكي ينتظرون الإجلاء من كابول

وأضاف أن 35 طائرة عسكرية أمريكية نقلت أمس 12500 شخص مشيرا إلى أن أكثر من 300 مواطن أمريكي تم نقلهم أمس من كابول، موضحا أن عدد الأمريكيين الذين تم إجلاؤهم حتى الآن من كابل 5300.

وتابع أن الوضع متغير في العاصمة الأفغانية كابول، ومؤكدا على ما أوردته التقارير أمس بشأن مقتل 13 جنديا أمريكيا في انفجار مطار كابول أمس.

وأكد أن البنتاجون ملتزم بإنهاء عمليات الإجلاء في نهاية أغسطس، مؤكدا على قدرة القوات المريكية على إجلاء جميع رعايانا جوا حتى اللحظة الأخيرة.

يأتي مؤتمر البنتاجون بعد أن أدى انفجارين وقعا في محيط مطار حامد كرزاي الدولي، بالعاصمة الأفغانية كابول، مساء الخميس، إلى وقوع ضحايا، فيما تضاربت أعداد، حيث قالت وسائل إعلام أفغانية أن التفجيرين أودى بحياة 72 أفغانيًا بينهم 13 جنديًا أمريكيًا، وإصابة أكثر من 150 شخصًا.

فيما قال مسئول من طالبان لوكالة أنباء "رويترز" الأخبارية، أمس الجمعة، إن ما لا يقل عن 28 من طالبان كانوا ضمن قتلى التفجيرين خارج مطار كابول.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مقتل 13 جنديا أمريكيا وجرح 18 آخرين، في حين قالت الصحة الأفغانية إن 90 أفغانيا على الأقل قتلوا وأصيب 150 آخرون، لكن الحصيلة مرشحة للارتفاع وسط صعوبة الوصول إلى المستشفيات.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن الهجوم الأول كان تفجيرًا انتحاريًا بينما كان الهجوم الثاني في صورة انفجار وقع بالقرب من فندق في محيط مطار كابول.

وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية أمس الجمعة- أن تنظيم داعش - خراسان أعلن مسئوليته عن الانفجارين اللذين وقعا الخميس.