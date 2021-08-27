الجمعة 27 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تدعو مجموعة العشرين لعقد اجتماع خاص حول أفغانستان

ايطاليا
ايطاليا

ذكر وزير خارجية إيطاليا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين أنه يتعين أن تعقد دول المجموعة قمة خاصة حول تطور الأزمة في أفغانستان، التي تسيطر عليها حركة طالبان.

وقدم وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو الطلب في روما، اليوم الجمعة، بعد اجتماع مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، لكن لم يتم بعد تحديد موعد لهذا الاجتماع.

وقال الوزير إن "هناك حاجة لتشاور دولي مكثف حول الوضع في أفغانستان".

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، عن لافروف قوله "إننا مستعدون لدراسة مقترحات ملموسة من الجانب الإيطالي".

كان لافروف قد تبادل وجهات النظر في وقت سابق مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي حول الوضع في أفغانستان، بعد سحب القوات الغربية من هناك.

كان العشرات قد قتلوا وأصيبوا في هجمات بمحيط مطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية كابول أمس الخميس.

وتعتزم إيطاليا إنهاء مهمة الإجلاء من أفغانستان لرعاياها اليوم الجمعة، عندما تقلع آخر طائرة من كابول.

وذكرت وزارة الدفاع الإيطالية أن البلاد نقلت نحو 4900 شخص من أفغانستان إلى مكان آمن، خلال المهمة.

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابول، فيما تستمر الدول الغربية في إجلاء مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد الماضي مع دخول المسلحين المدينة، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابل، أملاً في مغادرة البلاد هربا من قبضة الحركة المتشددة.

وكانت الحركة شنت هجوماً واسع النطاق في مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية، وخصوصاً الأمريكية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

وفي ظل تطورات الأحداث وسخونتها في أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، إلا أن مواقع التواصل ضجت بفيديو لعناصر الحركة يلهون ويمارسون التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بكابول.

وأفادت وسائل إعلام بأن عناصر الحركة أدوا تلك التمارين بعد دخولهم القصر الرئاسي، بعد فرار الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إلى خارج البلاد.

برلين خارجية ايطاليا مجموعة العشرين حركة طالبان

رئيس التحرير

وائل لطفي

نهاية عصر الفئوية

الأكثر قراءة

بهذه الشروط.. تعليمات جديدة للطيران المصري بشأن دخول السعودية

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس 2021 الدور الثاني

«التعليم» تعلن نتيجة تظلمات الثانوية العامة للعام الدراسى 2021

أمطار في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس خلال الـ48 ساعة

مصدر بـ«الصحة»: وصول 5.2 مليون جرعة من لقاحى «موديرنا» و«فايزر» بداية سبتمبر

خاص| الحكومة تتدخل لإنهاء أزمة حملة الماجستير والدكتوراه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

ذكرياتى.. من دليل تليفوناتى

د.كريمة الحفناوى

تعزيز التعاون الدولى فى مجال اللقاحات

أ.د. أحمد عبدالدايم محمد حسين

قراءة في مشروع حياة كريمة للمصريين.. محاولة لفهم تحركات الرئيس الواعية لإصلاح الريف المصري

سمر عادل

أزمة النمو السكانى.. هل تبدأ مصر فى وضع خطط للخروج منها؟

د. محمد عفيفي

فى ذكرى سعد والنحاس

أسماء محفوظ

الحياة اختيارات

ماجد حبته

الحياة على كوكب تانى!

محمد فوزي

لماذا هلل البعض لصعود طالبان؟

صور

محمد منير على المسرح الروماني بالإسكندرية

عزاء والدة أحمد حسن

حفل نداء شرارة في «محكى القلعة»

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل زيارة قائد سلاح الجو الإسرائيلى إلى أمريكا

نتنياهو يعزّى فى ضحايا الجيش الأمريكى بكابول

إسرائيل تسجل 8078 إصابة جديدة بفيروس كورونا