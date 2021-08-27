إيطاليا تدعو مجموعة العشرين لعقد اجتماع خاص حول أفغانستان

ذكر وزير خارجية إيطاليا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين أنه يتعين أن تعقد دول المجموعة قمة خاصة حول تطور الأزمة في أفغانستان، التي تسيطر عليها حركة طالبان.

وقدم وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو الطلب في روما، اليوم الجمعة، بعد اجتماع مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، لكن لم يتم بعد تحديد موعد لهذا الاجتماع.

وقال الوزير إن "هناك حاجة لتشاور دولي مكثف حول الوضع في أفغانستان".

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، عن لافروف قوله "إننا مستعدون لدراسة مقترحات ملموسة من الجانب الإيطالي".

كان لافروف قد تبادل وجهات النظر في وقت سابق مع رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي حول الوضع في أفغانستان، بعد سحب القوات الغربية من هناك.

كان العشرات قد قتلوا وأصيبوا في هجمات بمحيط مطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية كابول أمس الخميس.

وتعتزم إيطاليا إنهاء مهمة الإجلاء من أفغانستان لرعاياها اليوم الجمعة، عندما تقلع آخر طائرة من كابول.

وذكرت وزارة الدفاع الإيطالية أن البلاد نقلت نحو 4900 شخص من أفغانستان إلى مكان آمن، خلال المهمة.

يشار إلى أنه في غضون عشرة أيّام، تمكّنت طالبان من السيطرة على كامل المناطق الأفغانيّة تقريباً، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابول، فيما تستمر الدول الغربية في إجلاء مواطنيها.

وكان قد فر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد الماضي مع دخول المسلحين المدينة، قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، في حين تكدس مئات الأفغان بمطار كابل، أملاً في مغادرة البلاد هربا من قبضة الحركة المتشددة.

وكانت الحركة شنت هجوماً واسع النطاق في مايو، مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية، وخصوصاً الأمريكية من البلاد، بعد عقدين على إزاحتها من الحكم من قبل ائتلاف بقيادة الولايات المتحدة إثر هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

وفي ظل تطورات الأحداث وسخونتها في أفغانستان، خاصة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية، إلا أن مواقع التواصل ضجت بفيديو لعناصر الحركة يلهون ويمارسون التمارين الرياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية في القصر الرئاسي بكابول.

وأفادت وسائل إعلام بأن عناصر الحركة أدوا تلك التمارين بعد دخولهم القصر الرئاسي، بعد فرار الرئيس الأفغاني، أشرف غني، إلى خارج البلاد.