بعد توديعه البطولة.. حمدتو يخسر «بارالمبياد طوكيو» ويكسب احترام الجميع

حالة من الحزن سيطرت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجميع لاعبي البعثة المصرية في بطولة طوكيو 2020 للبرالمبياد بعدما ودّع اللاعب المصري إبراهيم حمدتو، لاعب منتخب مصر في تنس الطاولة البطولة بعد الهزيمة الثانية له.

وأعرب اللاعب محمد إيهاب، نجم المنتخب الوطني لرفع الأثقال، عن بالغ حزنه لخروج اللاعب إبراهيم حمدتو من بطولة طوكيو البارالمبية لعام 2020، متابعًا: "كنت أتمنى فعلًا إنه يحقق مكسب بس هو إصراره وعزيمته هي مكسبنا لينا كلنا".

وتابع إيهاب في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "كفاية احترام العالم ليه، كفاية إنه اللاعب المصري والعربي الوحيد إنه اتحط في أنيميشن البطولة، وشهادة الكل إنه أسطورة قادر على اللعب بايديه ورجليه سوا".

وتمنى محمد إيهاب، نجم المنتخب الوطني لرفع الأثقال، لجميع البعثة المصرية المتواجدة في البطولة البارالمبية بطوكيو لعام 2020 حصد الكثير من الميداليات، والتوفيق لجميع المتواجدين ورفع اسم مصر عاليًا وتحقيق المزيد من الإنجازات.

خسارة اللاعب إبراهيم حمدتو، كانت مكسبًا للجميع، علمت الشباب عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معنى الإصرار والعزيمة، أصبح مثلا أعلى في التحدي والقوة، وتحقيق الأهداف.

فكتبت منى صلاح، من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لـ إبراهيم حمدتو قائلًة: "كسبت احترامنا واحترام العالم"، وعلّق كريم عادل الدرديري، من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي قائلًا: “بطل يجبر الجميع على احترامه، مثال للتحدى والإصرار والعزيمة ربنا يوفقك".

حاول الجميع مواساة البطل إبراهيم حمدتو، بعد الخسارة التي أصابته في مباراة اليوم، فكتبت أميرة العربي قائلًة: "دموعك وجعتنى ربنا يعوضك خير"، وشجعته منى الشامي، من روّاد السوشيال ميديا قائلًة: "مشاركتك فى حد ذاتها بطولة.. تحديك لظروفك أبهر العالم.. عاش يا بطل"، وكتب محمود حافظ من مستخدمي العالم الافتراضي قائلًا: "بطل أثبت لنا أن العجز فينا احنا وفي عزيمتنا إحنا والله".

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة، هى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها البارالمبية.

وتقدم الجمعية مساعدات لذوي الإعاقة من أعضائها، حيث قامت بتوزيع أكثر من أربعين كرسيا متحركا وكرسيا كهربائيا منذ إشهارها، كما ساعدت عددا من الأسر الفقيرة بتوزيع ملابس وأدوات مكتبية في بداية العام الدراسي، إضافة لتوفير احتياجات رمضان للأسر المحتاجة بجانب تنظيم رحلات وبرامج ترفيهية لأعضاء الجمعية.