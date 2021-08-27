79 وفاة وأكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى العراق

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، 7 آلاف و202 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"؛ ليصل إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى مليون و862 ألفا و983 حالة.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- أنه تم تسجيل 8 آلاف و11 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و703 آلاف و252 حالة بنسبة شفاء 91.4%.

وأشارت إلى تلقي 119 ألفا و751 شخصا للقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليصل إجمالي من تلقوا اللقاح في البلاد إلى 3 ملايين و259 ألفًا و77 شخصًا.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 79 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفا و559 حالة.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتسجيل إصابات بالفيروس المميت في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.