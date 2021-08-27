الجمعة 27 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أوقاف أسوان» تفتتح مسجد كشتمنه' بعد الإحلال والتجديد (صور)

افتتاح مسجد كشتمنه
افتتاح مسجد كشتمنه

افتتح الدكتور رمضان عبد السميع، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، اليوم الجمعة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، مسجد كشتمنه، بعد إجراء أعمال الإحلال والتجديد له.

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وجاء ذلك ضمن ذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله.

وتمت أعمال الإحلال والتجديد لمسجد كشتمنه بالجهود الذاتية، وتبلغ تكلفته حوالي مليون ونصف المليون جنيه، وتبلغ مساحته نحو 450 مترا.

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وجاء افتتاح المسجد مع تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

افتتاح مسجد كشتمنه
افتتاح مسجد كشتمنه
افتتاح مسجد كشتمنه
افتتاح مسجد كشتمنه
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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